На судебном процессе по громкому делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой свидетель дал подробные показания о схеме, по которой якобы обналичивались деньги, поступавшие на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". По его словам, предприниматели получали переводы от фонда, снимали деньги в банке и передавали наличные посреднику — в общей сложности через него прошло более 200 миллионов тенге, передаёт BAQ.KZ.

По словам свидетеля Адильхана Мусина, весной 2024 года Перизат Кайрат лично обратилась к нему с просьбой найти индивидуальных предпринимателей, на счета которых фонд мог бы переводить денежные средства. Эти предприниматели должны были заключить договоры с фондом, получить безналичный платёж, обналичить средства и передать их через посредника.

"Перизат рассказала, что срочно требуются юрты, биотуалеты и прочие товары для пострадавших регионов. Были поставщики, часть заказов уже готова, но возникли сложности с оплатой — китайские предприниматели отказывались принимать безналичный перевод напрямую из Казахстана", - отметил свидетель Мусин.

Он отметил, что в условиях срочной необходимости — на фоне паводков — использовалась упрощённая схема взаимодействия: документы заключались параллельно или уже после перечислений. Фактически предприниматели получали средства, снимали деньги и передавали их через него.

"Индивидуальные предприниматели снимали деньги, передавали их мне, а я — дальше. Всего таких встреч у меня было три. В среднем один ИП получал около 70 миллионов тенге. Всего участвовало порядка 12–13 предпринимателей", — уточнил свидетель.

По его словам, вся передача происходила в наличной форме. Деньги складывали в крупные китайские клетчатые сумки:

"Примерно 200–210 миллионов тенге прошло за один транш", — добавил он.

Суд также уточнил, сталкивались ли предприниматели с блокировками счетов. Свидетель подтвердил, что в начале процесса у как минимум двух ИП в Kaspi Bank возникли проблемы с выводом средств:

"Да, служба безопасности остановила транзакции. Им пришлось менять счета. Это произошло из-за подозрений банка в нецелевом характере перевода".

На вопрос, вел ли он какие-либо записи или подсчёты, свидетель ответил отрицательно:

"Это всё происходило на доверии. Документов я не оформлял. Просто передавал средства. Тогда никто не ставил задачу всё фиксировать".

BAQ.KZ продолжает следить за ходом судебного процесса.

На предыдущем заседании был допрошен представитель "Алматы Тазалық", сотрудники которого перечислили 3 миллиона тенге в фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030" в виде однодневной заработной платы. От работников предприятия подан гражданский иск о возврате средств.