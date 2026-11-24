Обещали новую профессию, высокий заработок и помощь с трудоустройством, а после оплаты прислали ссылки на бесплатные видео. Или другая ситуация: курс оказался бесполезным, но деньги за него уже списали, а рассрочку предстоит выплачивать ещё несколько месяцев. Можно ли отказаться от обучения и вернуть свои деньги, даже если доступ к урокам уже открыт? В этом BAQ.KZ разбирался вместе с адвокатом Коллегии адвокатов города Астаны Айдаром Советбековым.

Можно ли вернуть деньги, если курс просто не понравился?

С юридической точки зрения онлайн-обучение считается платной услугой. Поэтому на отношения между покупателем и организатором курса распространяются нормы Гражданского кодекса, а при покупке обучения для личных нужд – и Закона «О защите прав потребителей».

– Если организатор не выполнил обещанные условия, покупатель вправе требовать полного возврата или соразмерного уменьшения стоимости. Если же человек просто передумал учиться, он также может отказаться от курса, но исполнитель вправе удержать фактически понесённые расходы, – объяснил Айдар Советбеков.

Иными словами, отказаться от обучения можно, даже если организатор курса не нарушил условия договора. Однако в таком случае рассчитывать на возврат всей суммы не всегда стоит.

«Доступ открыт – деньги не возвращаем». Законно ли это?

Нередко онлайн-школы прописывают в публичной оферте условие, согласно которому после открытия доступа к образовательной платформе вернуть деньги невозможно.

Однако наличие такого пункта в договоре ещё не означает, что он законен.

– Нажимая кнопку «оплатить», покупатель принимает оферту, но не отказывается от прав, которые даёт ему закон. Фраза «оплата не возвращается ни при каких обстоятельствах» противоречит требованиям законодательства о защите прав потребителей, – отметил Советбеков.

Адвокат подчеркнул, что открытие доступа к платформе не всегда означает оказание услуги в полном объёме. Ведь помимо видеозаписей обучение может включать проверку домашних заданий, консультации, обратную связь и сопровождение преподавателя.

В качестве примера адвокат привёл судебное дело в Западно-Казахстанской области.

Житель региона приобрёл годовой онлайн-курс за 389 990 тенге в рассрочку. Уже через пять дней он потребовал вернуть деньги: вместо обещанного авторского контента покупатель получил ссылки на бесплатные материалы сторонних сервисов.

Компания отказалась возвращать оплату, сославшись на то, что доступ к курсу уже был открыт.

По информации адвоката, суд № 2 города Уральска обязал организатора вернуть деньги в полном объёме. 17 июня 2026 года апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Сколько денег можно вернуть за непройденные уроки?

Размер возврата зависит от причины отказа от обучения, объёма уже оказанных услуг и фактических расходов исполнителя.

Если покупатель самостоятельно решил прекратить обучение, организатор вправе удержать фактически понесённые расходы.

Допустим, человек приобрёл курс из десяти модулей за 300 тысяч тенге, но прошёл только три.

– В таком случае ориентировочная сумма возврата составляет 210 тысяч тенге, если организатор не докажет другие реальные расходы. Причём подтверждать эти расходы должен именно исполнитель, – пояснил адвокат.

При этом расходы на рекламу, бонусы менеджерам или условную «бронь места» не должны автоматически перекладываться на покупателя.

Если же содержание курса существенно отличается от обещанного или услуга фактически не была предоставлена, потребитель может требовать возврата полной суммы.

Ещё один важный момент – сроки возврата. Многие ошибочно полагают, что отказаться от обучения можно только в течение двух недель после покупки.

Однако правило 14 дней, предусмотренное для обмена и возврата отдельных товаров надлежащего качества, не распространяется автоматически на онлайн-обучение. Отказаться от договора оказания услуг можно и позже с учётом предусмотренных законом условий.

Обещали трудоустройство, но не помогли. Что делать?

Гарантированное трудоустройство, личный наставник, индивидуальная проверка заданий – такими обещаниями онлайн-школы нередко привлекают покупателей. Но после оплаты может выясниться, что часть заявленных услуг в стоимость курса не входит.

По словам Айдара Советбекова, рекламные обещания могут иметь юридическое значение, даже если они не прописаны в договоре.

– Реклама, сторис, презентация на продающем вебинаре и сообщения менеджера – это информация исполнителя об услуге. Если человек купил курс именно из-за обещанного сопровождения, а его не получил, отсутствие этого пункта в оферте не освобождает организатора от ответственности, – объяснил адвокат.

Главная сложность в таких спорах – доказать, что именно обещал продавец. Рекламные публикации могут удалить, а сторис исчезают через сутки.

Поэтому ещё до оплаты специалист советует сохранять скриншоты рекламы, программу обучения и переписку с представителями онлайн-школы.

Как вернуть деньги: пошаговая инструкция

Если онлайн-школа отказывается возвращать деньги, адвокат рекомендует действовать следующим образом.

Шаг 1. Направить письменную претензию.

Её необходимо адресовать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с которым заключён договор.

В претензии следует указать название курса, дату покупки, сумму оплаты, причины отказа от обучения и требование о возврате денег.

К обращению желательно приложить чек, договор, скриншоты рекламы, переписку и другие доказательства.

Шаг 2. Дождаться ответа.

– Организатор обязан дать письменный ответ в течение десяти календарных дней со дня получения претензии. Если он не согласен с требованиями, отказ должен быть мотивированным, – рассказал Советбеков.

Шаг 3. Обратиться в органы по защите прав потребителей.

Если ответа нет или организатор отказывается возвращать деньги, покупатель может обратиться в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Подать обращение также можно через систему e-tutynushy.kz.

Шаг 4. Обратиться в суд.

Если урегулировать спор в досудебном порядке не удалось, покупатель вправе обратиться в суд.

Что делать, если курс куплен в рассрочку?

Отказаться от обучения – не значит автоматически избавиться от кредита. Даже если человек больше не пользуется образовательной платформой, обязательства перед банком сохраняются.

– Здесь существуют два договора: на обучение с организатором и займа с банком. Пока вопрос возврата не решён, платежи необходимо вносить вовремя, иначе возникнет просрочка и может пострадать кредитная история, – отметил адвокат.

Если онлайн-школа согласилась вернуть деньги, необходимо убедиться, что средства поступили в банк, а кредит закрыт либо пересчитан.

Если причиной расторжения договора стали нарушения со стороны организатора обучения, потребитель также может потребовать возмещения связанных с этим убытков, в том числе уплаченных процентов по кредиту.

Когда стоит обращаться в полицию?

Не каждый неудачный онлайн-курс – мошенничество.

Если обучение действительно проводится, но его качество не соответствует ожиданиям покупателя, речь, как правило, идёт о гражданско-правовом споре.

Другое дело, если организатор изначально не собирался обучать людей, а использовал курс лишь как способ получить деньги.

– О мошенничестве могут свидетельствовать случаи, когда продавец действует от имени несуществующей компании, после оплаты исчезает, блокирует покупателей или использует одну и ту же схему обмана в отношении большого числа людей, – пояснил Советбеков.

При наличии таких признаков адвокат рекомендует обращаться в полицию, приложив документы об оплате, переписку и другие доказательства.

Как не потерять деньги при покупке онлайн-курса?

Чтобы впоследствии не пришлось добиваться возврата денег через суд, адвокат рекомендует ещё до покупки:

проверить, кто именно продаёт обучение;

изучить публичную оферту и условия возврата денег;

сохранить программу курса и рекламные обещания;

выяснить, сколько уроков входит в программу и предусмотрены ли живые занятия;

уточнить, кто будет проверять задания и консультировать учеников;

узнать, что именно подразумевается под обещанной помощью с трудоустройством.

Особенно осторожно стоит относиться к предложениям, где покупателя торопят с решением, обещают гарантированный высокий доход или убеждают срочно оформить кредит.

По словам Айдара Советбекова, главное – не полагаться исключительно на устные обещания продавца. Если возникнет спор, значение будет иметь не только то, что вам обещали, но и то, что вы сможете доказать.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут получить до 500 тысяч тенге на обучение IT-профессиям.