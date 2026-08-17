В Казахстане стартовал прием заявок на пятый, юбилейный сезон программы Tech Orda. Участники в возрасте от 18 до 45 лет смогут получить ваучер на обучение в аккредитованных IT-школах.

Сколько можно получить

Размер ваучера зависит от формата обучения. При очном обучении можно получить до 500 тысяч тенге, а при онлайн- или гибридном формате – до 400 тысяч тенге.

Какие профессии можно освоить

Участникам доступны курсы по востребованным направлениям цифровой индустрии. Среди них – искусственный интеллект, кибербезопасность, разработка программного обеспечения, анализ данных, Cloud & DevOps, GameDev, продуктовый менеджмент и UI/UX-дизайн.

Программа Tech Orda реализуется Astana Hub при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Ее главная цель – подготовка квалифицированных IT-специалистов и развитие частного IT-образования в стране.

Результаты программы

С 2021 по 2026 год обучение по программе прошли более 12,5 тысячи казахстанцев. Согласно результатам мониторинга, 90% экономически активных выпускников трудоустроены.

Средняя заработная плата выпускников составляет 725 тысяч тенге – примерно на 43% выше средней зарплаты по стране. Более 3,2 тысячи участников благодаря программе сменили профессию и начали карьеру в IT.

Выпускников Tech Orda приняли на работу 1 287 компаний, среди которых крупные банки, телекоммуникационные и технологические компании.

Более 30% участников программы обучаются в региональных IT-школах. Это помогает расширять доступ к IT-образованию по всей стране.

Когда можно подать заявку

Прием заявок открыт до 7 сентября 2026 года.

Кандидаты могут выбрать до пяти курсов, однако финансирование предоставляется только на один курс. Для подачи заявки потребуется электронная цифровая подпись.

Подробные условия участия и список аккредитованных IT-школ доступны на платформе Astana Hub. Дополнительную информацию можно получить у выбранной школы или по телефону 1818.