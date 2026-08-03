Переговоры США и Ирана стартуют сегодня

Переговоры США и Ирана начнутся сегодня во второй половине дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One, передает BAQ.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

Место проведения и состав делегаций американский лидер не назвал.

По словам Трампа, план удара по Ирану был готов, и речь шла о крупнейшей атаке со времен Второй мировой войны. Президент США утверждает, что в Тегеране видели подготовку операции и понимали ее масштаб.

Очевидно, они не хотят, чтобы по ним ударили. Они знали масштаб атаки, потому что видели, как она готовится, - сказал Трамп.

Вместо удара Вашингтон возвращается к дипломатии.

Сейчас мы говорим с ними в формате переговоров. Они начинаются завтра во второй половине дня, - добавил президент США.

От атаки Трампа отговаривали Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Просьба союзников, по его словам, была связана с тем, что они считают сделку близкой.

В субботу Трамп отказался от угрозы нанести удар, сославшись на то, что контуры сделки уже очерчены.

Есть сделка по Ормузу, а потом будет сделка по ядерной программе, или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана, - заявил Трамп.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман предупредил Трампа о непредвиденных последствиях удара, включая потоки беженцев.

Заявлению Трампа предшествовал второй телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом. К беседе подключился командующий армией Пакистана Асим Мунир.

Стороны обсудили инициативы по укреплению безопасности и стабильности в Западной Азии и сошлись на том, что нужны региональное сотрудничество и политические решения. Об этом Аракчи написал в Telegram.

В воскресенье иранское агентство IRNA со ссылкой на Аракчи сообщило, что переговоры Тегерана и Маската по Ормузскому проливу вышли на финальную стадию.

В Тегеране расставляют акценты иначе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры с Оманом касаются согласования нового маршрута через пролив, а вопрос открытия или закрытия Ормуза стоит отдельно.

Отказ от военной операции обвалил нефтяные котировки. Brent в воскресенье терял 4,64% и торговался на уровне 83,85 доллара за баррель. West Texas Intermediate опускался на 4,74% до 80,66 доллара.

Падение отыграло часть июльского роста, когда оба эталонных сорта прибавили более 20% на фоне возобновления боевых действий и атак на торговые суда вблизи Омана.

Напомним, война началась 28 февраля с внезапных ударов США и Израиля по Ирану. Месяцы дипломатии с перерывами давали периоды относительного затишья. Предыдущее соглашение о прекращении огня, куда входило открытие Ормузского пролива, сорвалось. После этого Тегеран усилил контроль над проливом.