Новые лица и прежние министры: каким стал состав Правительства
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В Казахстане сформирован новый состав Правительства. Кадровые перестановки оказались точечными: руководители сменились только в четырех министерствах, большинство членов Кабмина сохранили свои должности. Кто остался на посту, а кто впервые или вновь вошел в Правительство – в материале BAQ.KZ.
Премьер-министр и его заместители
Еще 31 августа на должность Премьер-министра был переназначен Олжас Бектенов. Правительство он возглавляет с 6 февраля 2024 года.
Ключевых изменений среди заместителей главы Кабмина также не произошло.
Нурлыбек Налибаев продолжит работу первым заместителем Премьер-министра. До перехода в Правительство он руководил Кызылординской областью.
Канат Бозумбаев сохранил должность заместителя Премьер-министра. В разные годы он возглавлял Жамбылскую и Павлодарскую области, был министром энергетики, помощником и советником Президента.
Галымжан Койшыбаев продолжит работу заместителем Премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства.
На своих постах остались и два вице-премьера, одновременно возглавляющие министерства.
Серик Жумангарин вновь назначен заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики.
Жаслан Мадиев продолжит работу заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития.
Четыре ведомства получили новых руководителей
Главные изменения в новом составе Кабмина затронули четыре министерства.
Министерство иностранных дел вновь возглавил Мухтар Тлеуберди. Для него это возвращение на знакомый пост: он уже был министром иностранных дел Казахстана с 2019 по 2023 год. Позднее Тлеуберди работал послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем страны при международных организациях в Вене.
Новым министром культуры и информации стал Арман Кырыкбаев. До назначения он занимал должность помощника Президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций. Кырыкбаев хорошо знаком с этой сферой: ранее был председателем Комитета культуры, вице-министром культуры и информации, а также работал заместителем акима Алматы.
Изменения произошли и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ведомство возглавил Мурат Муханов, сменивший Чингиса Аринова. Практически вся его карьера связана с системой ЧС. Он руководил Департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, работал в Комитете противопожарной службы, а с июня 2026 года занимал должность руководителя аппарата МЧС.
Еще одно новое назначение – в Министерстве экологии и природных ресурсов. Вместо Ерлана Нысанбаева ведомство возглавил Алибек Куантыров. До этого он работал заместителем министра иностранных дел. Куантыров уже входил в состав Правительства: с 2022 по 2024 год он был министром национальной экономики.
Силовой блок без изменений
Свои должности сохранили руководители ключевых силовых ведомств.
Даурен Косанов вновь назначен министром обороны. Этот пост он занимает с июня 2025 года. До этого был заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны.
Министерство внутренних дел продолжит возглавлять Ержан Саденов. Руководителем МВД он стал в сентябре 2023 года, а до этого работал заместителем министра и возглавлял департаменты полиции Акмолинской области и столицы.
Экономический блок сохранил большинство руководителей
Министром финансов вновь назначен Мади Такиев. Он возглавляет ведомство с февраля 2024 года. До этого был депутатом Мажилиса и председателем Комитета по финансам и бюджету.
Ерлан Аккенженов сохранил пост министра энергетики. До назначения главой ведомства он работал в нефтегазовой отрасли и занимал должность вице-министра энергетики.
Министерством промышленности и строительства продолжит руководить Ерсайын Нагаспаев, который возглавляет ведомство с февраля 2025 года.
На посту министра торговли и интеграции остался Арман Шаккалиев.
Министром транспорта вновь назначен Нурлан Сауранбаев. До прихода в Правительство он более четырех лет возглавлял национальную компанию «Қазақстан темір жолы».
Кто остался в социальной сфере
В социальной сфере также сохранилось большинство действующих руководителей.
Акмарал Альназарова продолжит руководить Министерством здравоохранения.
Жулдыз Сулейменова остается министром просвещения, а Саясат Нурбек – министром науки и высшего образования.
Свои должности также сохранили министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
Сельское хозяйство, вода и юстиция
Айдарбек Сапаров вновь назначен министром сельского хозяйства.
Без изменений осталось руководство Министерства водных ресурсов и ирригации – его продолжит возглавлять Нуржан Нуржигитов.
Министром юстиции вновь назначен Ерлан Сарсембаев. До прихода в Правительство он был судьей Конституционного Суда, а ранее работал в Аппарате Сената и органах национальной безопасности.
Новые руководители появились в МИД, МЧС, Министерстве культуры и информации и Министерстве экологии и природных ресурсов. Остальные ключевые члены Кабмина сохранили свои должности.
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