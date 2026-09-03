Новые лица и прежние министры: каким стал состав Правительства

Премьер-министр и его заместители

Еще 31 августа на должность Премьер-министра был переназначен Олжас Бектенов. Правительство он возглавляет с 6 февраля 2024 года.

Ключевых изменений среди заместителей главы Кабмина также не произошло.

Нурлыбек Налибаев продолжит работу первым заместителем Премьер-министра. До перехода в Правительство он руководил Кызылординской областью.

Канат Бозумбаев сохранил должность заместителя Премьер-министра. В разные годы он возглавлял Жамбылскую и Павлодарскую области, был министром энергетики, помощником и советником Президента.

Галымжан Койшыбаев продолжит работу заместителем Премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства.

На своих постах остались и два вице-премьера, одновременно возглавляющие министерства.

Серик Жумангарин вновь назначен заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики.

Жаслан Мадиев продолжит работу заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития.

Четыре ведомства получили новых руководителей

Главные изменения в новом составе Кабмина затронули четыре министерства.

Министерство иностранных дел вновь возглавил Мухтар Тлеуберди. Для него это возвращение на знакомый пост: он уже был министром иностранных дел Казахстана с 2019 по 2023 год. Позднее Тлеуберди работал послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем страны при международных организациях в Вене.

Новым министром культуры и информации стал Арман Кырыкбаев. До назначения он занимал должность помощника Президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций. Кырыкбаев хорошо знаком с этой сферой: ранее был председателем Комитета культуры, вице-министром культуры и информации, а также работал заместителем акима Алматы.

Изменения произошли и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ведомство возглавил Мурат Муханов, сменивший Чингиса Аринова. Практически вся его карьера связана с системой ЧС. Он руководил Департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, работал в Комитете противопожарной службы, а с июня 2026 года занимал должность руководителя аппарата МЧС.

Еще одно новое назначение – в Министерстве экологии и природных ресурсов. Вместо Ерлана Нысанбаева ведомство возглавил Алибек Куантыров. До этого он работал заместителем министра иностранных дел. Куантыров уже входил в состав Правительства: с 2022 по 2024 год он был министром национальной экономики.

Силовой блок без изменений

Свои должности сохранили руководители ключевых силовых ведомств.

Даурен Косанов вновь назначен министром обороны. Этот пост он занимает с июня 2025 года. До этого был заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны.

Министерство внутренних дел продолжит возглавлять Ержан Саденов. Руководителем МВД он стал в сентябре 2023 года, а до этого работал заместителем министра и возглавлял департаменты полиции Акмолинской области и столицы.

Экономический блок сохранил большинство руководителей

Министром финансов вновь назначен Мади Такиев. Он возглавляет ведомство с февраля 2024 года. До этого был депутатом Мажилиса и председателем Комитета по финансам и бюджету.

Ерлан Аккенженов сохранил пост министра энергетики. До назначения главой ведомства он работал в нефтегазовой отрасли и занимал должность вице-министра энергетики.

Министерством промышленности и строительства продолжит руководить Ерсайын Нагаспаев, который возглавляет ведомство с февраля 2025 года.

На посту министра торговли и интеграции остался Арман Шаккалиев.

Министром транспорта вновь назначен Нурлан Сауранбаев. До прихода в Правительство он более четырех лет возглавлял национальную компанию «Қазақстан темір жолы».

Кто остался в социальной сфере

В социальной сфере также сохранилось большинство действующих руководителей.

Акмарал Альназарова продолжит руководить Министерством здравоохранения.

Жулдыз Сулейменова остается министром просвещения, а Саясат Нурбек – министром науки и высшего образования.

Свои должности также сохранили министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Сельское хозяйство, вода и юстиция

Айдарбек Сапаров вновь назначен министром сельского хозяйства.

Без изменений осталось руководство Министерства водных ресурсов и ирригации – его продолжит возглавлять Нуржан Нуржигитов.

Министром юстиции вновь назначен Ерлан Сарсембаев. До прихода в Правительство он был судьей Конституционного Суда, а ранее работал в Аппарате Сената и органах национальной безопасности.

Новые руководители появились в МИД, МЧС, Министерстве культуры и информации и Министерстве экологии и природных ресурсов. Остальные ключевые члены Кабмина сохранили свои должности.