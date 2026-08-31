Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова Премьер-министром
31 Августа 2026, 11:25
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31 Августа 2026, 11:2531 Августа 2026, 11:25
185Фото: primeminister.kz
Олжас Бектенов назначен Премьер-министром Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.
Ранее Президент внес кандидатуру Олжаса Бектенова на рассмотрение депутатов Курултая.
Представители парламентских фракций поддержали предложенную кандидатуру. В частности, во время обсуждения депутаты отмечали профессиональный опыт Бектенова и необходимость сохранения преемственности в работе Правительства.
Об Олжасе Бектенове
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