Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова Премьер-министром

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Юрист, кандидат юридических наук. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начал в органах юстиции. В разные годы работал в Канцелярии Премьер-министра, Администрации Президента, финансовой полиции и антикоррупционной службе, был заместителем акима Акмолинской области.

С 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Антикоррупционной службы, а в 2022 году возглавил Агентство по противодействию коррупции. В апреле 2023 года был назначен Руководителем Администрации Президента.

С 6 февраля 2024 года Олжас Бектенов занимает должность Премьер-министра Казахстана. Таким образом, нынешнее решение означает его переназначение на пост главы Правительства после начала работы Курултая первого созыва.

Имеет звание генерал-лейтенанта антикоррупционной службы. Награжден орденами «Айбын» II степени, «Даңқ» II степени и «Барыс» I степени.