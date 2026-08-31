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Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова Премьер-министром

31 Августа 2026, 11:25
АВТОР
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primeminister.kz 31 Августа 2026, 11:25
31 Августа 2026, 11:25
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Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов назначен Премьер-министром Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.

Ранее Президент внес кандидатуру Олжаса Бектенова на рассмотрение депутатов Курултая.

Представители парламентских фракций поддержали предложенную кандидатуру. В частности, во время обсуждения депутаты отмечали профессиональный опыт Бектенова и необходимость сохранения преемственности в работе Правительства.

Об Олжасе Бектенове

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Юрист, кандидат юридических наук. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начал в органах юстиции. В разные годы работал в Канцелярии Премьер-министра, Администрации Президента, финансовой полиции и антикоррупционной службе, был заместителем акима Акмолинской области.

С 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Антикоррупционной службы, а в 2022 году возглавил Агентство по противодействию коррупции. В апреле 2023 года был назначен Руководителем Администрации Президента.

С 6 февраля 2024 года Олжас Бектенов занимает должность Премьер-министра Казахстана. Таким образом, нынешнее решение означает его переназначение на пост главы Правительства после начала работы Курултая первого созыва.

Имеет звание генерал-лейтенанта антикоррупционной службы. Награжден орденами «Айбын» II степени, «Даңқ» II степени и «Барыс» I степени.

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