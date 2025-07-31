Перестрелка в Жамбылской области: задержаны четверо подозреваемых
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области.
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
89Фото: freepik.com
Четыре жителя Мойынкумского района Жамбылской области задержаны по подозрению в причастности к стрельбе, передает BAQ.KZ.
По данным ДП области, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.
"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области.
В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.
Ранее сообщалось, что свадьба закончилась перестрелкой в Жамбылской области.
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