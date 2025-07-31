Четыре жителя Мойынкумского района Жамбылской области задержаны по подозрению в причастности к стрельбе, передает BAQ.KZ.

По данным ДП области, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что свадьба закончилась перестрелкой в Жамбылской области.