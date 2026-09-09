Перевозки по Среднему коридору выросли на 22% за восемь месяцев

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за январь–август 2026 года увеличился на 22%. При этом транзитные перевозки по направлению Восток–Запад выросли сразу на 55%, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Новые данные озвучил вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов на Грузинском международном морском форуме, который прошел 7–8 сентября в Батуми.

Участники обсуждали развитие международных транспортных коридоров между Европой и Азией, работу портов, цифровизацию логистики и повышение устойчивости цепочек поставок.

Транзит Восток–Запад вырос на 55%

По данным Минтранса, за восемь месяцев текущего года общий объем перевозок по ТМТМ увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом значительно быстрее рос транзит по направлению Восток–Запад – на 55%.

Средний коридор проходит из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию и далее соединяется с европейскими маршрутами. Для Казахстана это одно из ключевых направлений развития транзитного потенциала между Азией и Европой.

Маршрут хотят оцифровать

Одной из центральных тем форума стала цифровизация транспортных коридоров.

Казахстанская сторона представила инициативу по созданию цифровой карты транспортных маршрутов. Предполагается, что она позволит видеть транспортную инфраструктуру, логистические цепочки и основные параметры прохождения грузов по международным коридорам в единой системе.

Кроме того, на форуме обсуждались развитие портовой инфраструктуры, совершенствование навигации и безопасности судоходства, а также внедрение принципа «единого окна» в морской отрасли.

Жанибек Тайжанов также провел встречи с представителями профильных ведомств и бизнеса. Среди основных тем были дальнейшее увеличение грузопотока по Среднему коридору и цифровизация транспортных процессов.

Напомним, накануне КТЖ сообщила, что за январь–июль 2026 года контейнерные перевозки по ТМТМ выросли на 50%.

За семь месяцев по маршруту перевезли 36 тыс. ДФЭ против 24 тыс. ДФЭ годом ранее. Количество контейнерных поездов увеличилось с 192 до 350, или на 82%.

КТЖ также обсуждала с грузинскими партнерами развитие терминальных мощностей в Батуми, глубоководного порта Анаклия и устранение «узких мест» на железнодорожной инфраструктуре Грузии.