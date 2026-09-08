Транзит по ТМТМ вырос на 50% за семь месяцев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За январь–июль 2026 года объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным КТЖ, за семь месяцев по ТМТМ перевезено 36 тысяч ДФЭ и отправлено 350 контейнерных поездов. Годом ранее показатели составляли 24 тысячи ДФЭ и 192 поезда. Число контейнерных поездов выросло на 82%.
На этом фоне КТЖ и грузинские партнеры обсуждают дальнейшее развитие маршрута и портовой инфраструктуры.
Казахстан рассматривает развитие терминалов в Грузии
Делегация КТЖ провела переговоры в Батуми с представителями Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Агентства развития глубоководного порта Анаклия.
Стороны обсудили развитие терминальных мощностей и проект глубоководного порта Анаклия.
Отдельные переговоры прошли с международным оператором ICTSI, который управляет Батумским международным контейнерным терминалом. Обсуждалось совместное развитие его инфраструктуры.
На маршруте хотят устранить «узкие места»
КТЖ также провела встречу с руководством «Грузинской железной дороги». Стороны рассмотрели вопросы увеличения контейнерных перевозок и устранения участков, которые могут ограничивать пропускную способность маршрута.
ТМТМ связывает Китай и Казахстан через Каспийское море с Южным Кавказом, Черным морем и далее с европейскими направлениями.
Транскаспийский маршрут набирает обороты: 4,5 млн тонн грузов в год
Рост и развитие ТМТМ: объём перевозок грузов в 2024 году увеличился на 63%