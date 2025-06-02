Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал смерть казахстанки Акмарал Мукановой в аэропорту Египта после падения рекламного щита, передаёт BAQ.KZ.

"Как мне известно, было возбуждено уголовное дело", - сказал Смадияров на брифинге в МИД РК.

По его словам, тело погибшей было доставлено в Казахстан 21 мая.

Также, по его словам, вопрос безопасности казахстанцев был серьезно обсужден с египетскими властями. Он подчеркнул, что в связи с популярностью Египта как туристического направления для казахстанцев, ситуация получила особое внимание: вопрос находится под личным контролем министра транспорта Египта.

"Моральная компенсация египетская сторона должна была выплатить. Перевозку тела полностью мы отработали со страховой компанией. Поэтому всем гражданам, которые выезжают за рубеж на отдых, либо по другим целям, обязательно необходимо иметь страховой полис", - сказал Смадияров.

Напомним, трагический инцидент произошел 17 мая. В результате происшествия ещё две её соотечественницы получили травмы.