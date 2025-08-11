Сторона обвиняемой Перизат Кайрат подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщили BAQ.KZ в Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны.

"Жалоба поступила. После получения апелляционной жалобы судья проверяет её правильность составления и соблюдение сроков подачи. В случае, если жалоба соответствует требованиям УПК, дело в установленные законом сроки направят в суд города Астаны. При поступлении дела в апелляционную инстанцию и принятии его к производству будет сообщено дополнительно", - сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны.

Напомним, 25 июля 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаеву виновными в хищении средств, собранных под видом благотворительности.

Перизат Кайрат получила 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением государственной награды "Шапагат" и запретом заниматься благотворительной деятельностью в течение 10 лет. Её мать приговорена к 7 годам лишения свободы и такому же запрету, в зале суда она была взята под стражу.