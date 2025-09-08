Депутат Мажилиса, председатель демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал предложение Главы государства о проведение парламентской реформы, передает BAQ.KZ.

"Мы поддерживаем участие народа в подготовке к референдуму - каждому должна быть предоставлена возможность высказать своё мнение. На это дается целый год. Мы однозначно будем выступать "за". Это предложение мы официально вносили еще в 2017 году, повторюсь. Тогда, при Назарбаеве, у нас велись жесткие споры. Но мы всегда стояли на этой позиции и считаем ее правильной", - сказал Азат Перуашев в кулуарах Правительства.

Он отмечает, что нет смысла просто распускать Сенат, ведь он выполнял роль определенного "фильтра" для многопартийного мажоритарного парламента.

"Иногда решения, которые в парламенте удавалось "продавить", возвращались с возражениями Сената. Такое действительно случалось",- сказал депутат.

Он подчеркнул, что в условиях многопартийного однопалатного парламента, появляется возможность более оперативно принимать решения, хотя, конечно, риски тоже остаются.

"Поэтому, на мой взгляд, в рамках реформы стоит не просто ликвидировать Сенат, а перераспределить его состав, увеличив количество депутатов в нижней палате. Это сделает однопалатный парламент более представительным. При этом Сенат перестанет выполнять функцию надсмотрщика, а депутаты будут работать совместно, в единой системе".

Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее. Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.