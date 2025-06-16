Первая АЭС в Казахстане может заработать к 2036 году
"Росатом" озвучил ориентировочные сроки, но не стоимость проекта.
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Власти Казахстана и российская корпорация "Росатом" продолжают проработку соглашений по строительству первой атомной электростанции в стране. Как сообщили в Агентстве по атомной энергии, ориентировочный срок завершения строительства — 2035–2036 годы. Это соответствует общемировой практике: от проектирования до ввода в эксплуатацию атомной станции обычно проходит 10–12 лет, передает BAQ.KZ.
Стоимость пока не разглашается
Что касается бюджета, ориентировочная стоимость, предложенная "Росатомом", не раскрывается, поскольку информация носит коммерческий характер и защищена соглашением о неразглашении (NDA). Власти подчёркивают, что говорить об окончательной стоимости пока преждевременно.
На цену повлияют такие факторы, как:
- геологические и сейсмологические особенности местности;
- уровень локализации оборудования и строительных материалов в Казахстане;
- участие казахстанских подрядчиков и специалистов;
- использование оборудования международных производителей, не входящих в состав поставщика реакторной технологии;
- логистика и финансовые расходы.
Итоговая стоимость будет определена после завершения проектирования и прохождения госэкспертизы.
Когда начнётся проектирование?
Заключение генерального контракта возможно только после подписания межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией о сотрудничестве и предоставлении льготного экспортного финансирования.
Что касается непосредственно работ по проектированию, они начнутся после завершения инженерных изысканий, которые планируется запустить уже этим летом.
Ранее власти прокомментировали риски и финансирование строительства АЭС с участием "Росатома".