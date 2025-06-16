Власти Казахстана и российская корпорация "Росатом" продолжают проработку соглашений по строительству первой атомной электростанции в стране. Как сообщили в Агентстве по атомной энергии, ориентировочный срок завершения строительства — 2035–2036 годы. Это соответствует общемировой практике: от проектирования до ввода в эксплуатацию атомной станции обычно проходит 10–12 лет, передает BAQ.KZ.

Стоимость пока не разглашается

Что касается бюджета, ориентировочная стоимость, предложенная "Росатомом", не раскрывается, поскольку информация носит коммерческий характер и защищена соглашением о неразглашении (NDA). Власти подчёркивают, что говорить об окончательной стоимости пока преждевременно.

На цену повлияют такие факторы, как:

геологические и сейсмологические особенности местности;

уровень локализации оборудования и строительных материалов в Казахстане;

участие казахстанских подрядчиков и специалистов;

использование оборудования международных производителей, не входящих в состав поставщика реакторной технологии;

логистика и финансовые расходы.

Итоговая стоимость будет определена после завершения проектирования и прохождения госэкспертизы.

Когда начнётся проектирование?

Заключение генерального контракта возможно только после подписания межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией о сотрудничестве и предоставлении льготного экспортного финансирования.

Что касается непосредственно работ по проектированию, они начнутся после завершения инженерных изысканий, которые планируется запустить уже этим летом.

Ранее власти прокомментировали риски и финансирование строительства АЭС с участием "Росатома".