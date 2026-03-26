Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в саммите в Белом доме, появившись перед гостями в сопровождении человекоподобного робота.

Мероприятие прошло в рамках саммита глобальной коалиции «Поддержим будущее вместе», направленного на расширение доступа детей к образованию и технологиям.

Перед участниками саммита первая леди появилась вместе с гуманоидным роботом Figure 03, с которым прошла по красной дорожке.

"Figure 03, благодарю вас за сопровождение. У меня есть все основания назвать вас моим первым американским антропоморфным гостем в Белом доме", - сказала Мелания Трамп.

В ответ робот поприветствовал участников мероприятия на 11 языках и отметил, что для него большая честь быть частью инициативы, направленной на развитие возможностей детей в сфере технологий и образования.

Гуманоидный робот Figure 03 был разработан стартапом Figure AI из Калифорнии и представлен в октябре 2025 года.

Это робот третьего поколения, предназначенный для помощи человеку в повседневной жизни - в том числе при выполнении домашних задач, таких как уборка, стирка и мытье посуды.

