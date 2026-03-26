Первая леди США прошла по красной дорожке вместе с ИИ-роботом
Мелания Трамп появилась на саммите в Белом доме в сопровождении гуманоидного робота Figure 03.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в саммите в Белом доме, появившись перед гостями в сопровождении человекоподобного робота, передает BAQ.kz.
Мероприятие прошло в рамках саммита глобальной коалиции «Поддержим будущее вместе», направленного на расширение доступа детей к образованию и технологиям.
Перед участниками саммита первая леди появилась вместе с гуманоидным роботом Figure 03, с которым прошла по красной дорожке.
"Figure 03, благодарю вас за сопровождение. У меня есть все основания назвать вас моим первым американским антропоморфным гостем в Белом доме", - сказала Мелания Трамп.
В ответ робот поприветствовал участников мероприятия на 11 языках и отметил, что для него большая честь быть частью инициативы, направленной на развитие возможностей детей в сфере технологий и образования.
Гуманоидный робот Figure 03 был разработан стартапом Figure AI из Калифорнии и представлен в октябре 2025 года.
Это робот третьего поколения, предназначенный для помощи человеку в повседневной жизни - в том числе при выполнении домашних задач, таких как уборка, стирка и мытье посуды.
Ранее мы писали о том, что Мелания Трамп также провела заседание Совета Безопасности ООН.
