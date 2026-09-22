Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет в Астане 23-24 сентября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, первая сессия нового органа состоится 23-24 сентября 2026 года в Астане.

Секретариату Қазақстан Халық Кеңесі поручено принять необходимые меры по организации и проведению заседания.

Распоряжение подписано Главой государства 22 сентября.

Напомним, сегодня также был утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі. В него вошли 126 человек – представители общественных советов и маслихатов, этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, журналисты, спортсмены и представители других сфер.