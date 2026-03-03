Первые эвакуационные рейсы доставили казахстанцев с Ближнего Востока
Авиакомпания Flydubai выполнила два рейса по маршруту Дубай – Астана и Дубай – Алматы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстан прибыли первые пассажиры, эвакуированные с Ближнего Востока, передает BAQ.kz.
Сегодня авиакомпания Flydubai выполнила два рейса по маршруту Дубай – Астана и Дубай – Алматы. В результате 306 пассажиров благополучно вернулись на родину.
Работа по возвращению граждан организована совместно с Министерством иностранных дел РК. В профильных ведомствах отметили, что мероприятия продолжаются.
В ближайшее время планируется запуск дополнительных эвакуационных рейсов из Медины и Джидды.
В социальных сетях прибывшие пассажиры публикуют слова благодарности и положительные отзывы о проведённой работе.
Ранее сообщалось, что до конца дня планируется вернуть в Казахстан 467 граждан из Султаната Оман.
Второй рейс формируется из Катара через Саудовскую Аравию.
"Скорее всего это будет город Джидда, поскольку он расположен в западной части Королевства Саудовская Аравия. Автобусами доставим людей из Катара в Эр-Рияд, затем из Эр-Рияда в Джидду, и уже из Джидды нашими бортами казахстанских авиакомпаний вернем их в Казахстан", - сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев.
Спикер также отметил, что воздушное пространство Ирана закрыто, поэтому эвакуация оттуда возможна только наземным путем — через территорию Армении, Азербайджана, а также Туркменистана.
Самое читаемое
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге
- «Мы видим, как сбивают ракеты» — казахстанка рассказала о ситуации в Катаре
- Какие выплаты получат многодетные матери к 8 Марта в Акмолинской области?
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- Дрон-камикадзе атаковал один из крупнейших нефтяных центров мира в Саудовской Аравии