В Казахстан прибыли первые пассажиры, эвакуированные с Ближнего Востока, передает BAQ.kz.

Сегодня авиакомпания Flydubai выполнила два рейса по маршруту Дубай – Астана и Дубай – Алматы. В результате 306 пассажиров благополучно вернулись на родину.

Работа по возвращению граждан организована совместно с Министерством иностранных дел РК. В профильных ведомствах отметили, что мероприятия продолжаются.

В ближайшее время планируется запуск дополнительных эвакуационных рейсов из Медины и Джидды.

В социальных сетях прибывшие пассажиры публикуют слова благодарности и положительные отзывы о проведённой работе.

Ранее сообщалось, что до конца дня планируется вернуть в Казахстан 467 граждан из Султаната Оман.

Второй рейс формируется из Катара через Саудовскую Аравию.

"Скорее всего это будет город Джидда, поскольку он расположен в западной части Королевства Саудовская Аравия. Автобусами доставим людей из Катара в Эр-Рияд, затем из Эр-Рияда в Джидду, и уже из Джидды нашими бортами казахстанских авиакомпаний вернем их в Казахстан", - сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев.

Спикер также отметил, что воздушное пространство Ирана закрыто, поэтому эвакуация оттуда возможна только наземным путем — через территорию Армении, Азербайджана, а также Туркменистана.