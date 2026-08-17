Первые казахстанские ветрогенераторы начали собирать в Шу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На совместном заводе АО «Самрук-Қазына» и Sany Renewable Energy в городе Шу началась сборка первых комплектов ветроэнергетического оборудования. Это первое в Казахстане предприятие такого профиля.
Завод был запущен в 2025 году и расположен на территории специальной экономической зоны «Jibek Joly». Предприятие специализируется на производстве гондол, ступиц и других ключевых компонентов ветрогенераторов.
Первые 10 установок отправят в Жанаозен
Первым заказчиком предприятия стала Eni S.p.A. Согласно контракту, заключенному в феврале 2026 года, завод должен изготовить 10 комплектов ветроэнергетических установок общей мощностью 77 МВт.
Оборудование предназначено для гибридной электростанции в Жанаозене, которую «КазМунайГаз» реализует совместно с Eni.
Поставить все десять комплектов планируется до середины ноября 2026 года. По состоянию на 10 августа на предприятие уже доставили три комплекта гондол и ступиц. Еще семь ожидаются до конца августа.
Мощность завода – до 2 ГВт в год
Производственная мощность предприятия составляет до 2 ГВт в год. Параллельно ведутся переговоры о новых заказах с международными компаниями, планирующими ветроэнергетические проекты в Казахстане.
По словам председателя правления «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, на предприятии также создается R&D-центр, который должен способствовать развитию собственных компетенций Казахстана в области современных технологий ветроэнергетики.
После выхода производства на запланированные мощности проект должен обеспечить 300 постоянных рабочих мест в Жамбылской области.
Ветровая энергетика Казахстана может улучшить качество жизни граждан – посол Великобритании
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 августа