На совместном заводе АО «Самрук-Қазына» и Sany Renewable Energy в городе Шу началась сборка первых комплектов ветроэнергетического оборудования. Это первое в Казахстане предприятие такого профиля.

Завод был запущен в 2025 году и расположен на территории специальной экономической зоны «Jibek Joly». Предприятие специализируется на производстве гондол, ступиц и других ключевых компонентов ветрогенераторов.

Первые 10 установок отправят в Жанаозен

Первым заказчиком предприятия стала Eni S.p.A. Согласно контракту, заключенному в феврале 2026 года, завод должен изготовить 10 комплектов ветроэнергетических установок общей мощностью 77 МВт.

Оборудование предназначено для гибридной электростанции в Жанаозене, которую «КазМунайГаз» реализует совместно с Eni.

Поставить все десять комплектов планируется до середины ноября 2026 года. По состоянию на 10 августа на предприятие уже доставили три комплекта гондол и ступиц. Еще семь ожидаются до конца августа.

АО «Самрук-Қазына»

Мощность завода – до 2 ГВт в год

Производственная мощность предприятия составляет до 2 ГВт в год. Параллельно ведутся переговоры о новых заказах с международными компаниями, планирующими ветроэнергетические проекты в Казахстане.

По словам председателя правления «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, на предприятии также создается R&D-центр, который должен способствовать развитию собственных компетенций Казахстана в области современных технологий ветроэнергетики.

После выхода производства на запланированные мощности проект должен обеспечить 300 постоянных рабочих мест в Жамбылской области.

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