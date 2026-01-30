Первый проект новой Конституции РК состоит из 11 разделов и 95 статей
Первый проект новой Конституции Казахстана рассмотрен на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает BAQ.KZ. Как сообщил, заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.
По его словам,в рамках его подготовки были учтены предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступившие за 6 месяцев, а также мнения, замечания и рекомендации членов Комиссии.
– Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны, – сказал Нурмуханов.
Он подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства.
– По этим новшествам прошли масштабные обсуждения, и они получили всеобщую поддержку, – сказал заместитель председателя Конституционного суда.
Ранее сообщалось, что в проекте обновленной Конституции планируется актуализировать основы внешней политики Казахстана.
