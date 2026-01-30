Первый проект новой Конституции Казахстана рассмотрен на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает BAQ.KZ. Как сообщил, заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

По его словам,в рамках его подготовки были учтены предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступившие за 6 месяцев, а также мнения, замечания и рекомендации членов Комиссии.

– Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны, – сказал Нурмуханов.

Он подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства.

– По этим новшествам прошли масштабные обсуждения, и они получили всеобщую поддержку, – сказал заместитель председателя Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что в проекте обновленной Конституции планируется актуализировать основы внешней политики Казахстана.