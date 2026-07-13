Первый рост за три года: экономист оценил динамику реальных доходов казахстанцев

После трехлетнего снижения реальные денежные доходы населения Казахстана показали положительную динамику. По итогам первого квартала 2026 года показатель вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Экономист Айбар Олжай отметил, что этот рост пока нельзя назвать крупным экономическим прорывом, однако он имеет важное значение для общественных настроений.

По его словам, после длительного периода, когда инфляция опережала рост доходов, даже небольшой положительный показатель воспринимается как сигнал к улучшению ситуации.

"Мы жили в период, когда инфляция полностью поглощала рост номинальных доходов населения. Поэтому даже рост на 0,1% воспринимается как слабый свет в конце тоннеля", – отметил эксперт.

По мнению экономиста, одним из факторов улучшения стало замедление инфляции. В июне годовой уровень инфляции снизился до 10,3%, что позволило начать постепенное восстановление покупательной способности населения.

Айбар Олжай подчеркнул, что долгосрочный рост благосостояния должен обеспечиваться за счет создания новых рабочих мест, развития производства и повышения производительности труда.

"Около двух третей денежных доходов казахстанцев приходится на заработную плату от наемного труда. Поэтому устойчивый рост доходов должен основываться на расширении производства и создании рабочих мест с высокой добавленной стоимостью", – сказал он.

При этом эксперт предупредил о рисках искусственного повышения зарплат без роста производительности, поскольку это может привести к увеличению расходов предприятий и дальнейшему росту цен.

По словам Айбара Олжая, делать окончательные выводы пока рано. Если положительная динамика сохранится в течение нескольких кварталов, это может свидетельствовать о формировании устойчивого тренда восстановления доходов населения.