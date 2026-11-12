Пилот по соцвыплатам с 11 января: кого из получателей он коснется

С 11 января 2027 года Министерство труда и социальной защиты населения запускает пилотный проект по соцвыплатам. Он коснется только обеспеченных семей и только части выплат.

Изменения затронут получателей 12 видов социальных выплат из 36. И только тех, чьи семьи по итогам оценки материального благополучия отнесены к высокому и состоятельному уровню.

Смысл проекта в том, чтобы помощь получали прежде всего те, кто в ней действительно нуждается. Сейчас, как признают в министерстве, механизмы назначения отдельных выплат не всегда учитывают реальное положение семьи. Поэтому бывает, что господдержку получают и семьи с высокими доходами, наряду с людьми в трудной жизненной ситуации.

В Минтруда подчеркивают, что государство не отказывается от социальных обязательств. Меняется только подход к распределению помощи. Размер и характер отдельных выплат должны учитывать реальные потребности людей и возможности их семей.

Отдельно в министерстве пообещали следить, чтобы материальное положение семей оценивали объективно, а права граждан не нарушались и никого не лишали поддержки без оснований. Перед изменениями проанализируют, как сейчас назначаются выплаты, и оценят возможные социальные последствия.

Координировать работу будет специальный проектный офис при Министерстве труда.

Накануне в Минтруда разъяснили, что с 2027 года в полном объеме сохранятся пенсионные выплаты по возрасту и пособия для пожилых граждан, а пособие по рождению и уходу за ребенком до полутора лет, выплаты многодетным семьям, людям с инвалидностью и семьям, потерявшим кормильца, остаются.