Бывший президент Air Astana присоединился к команде Тимура Турлова
Бывший глава Air Astana вошел в обновленный совет директоров грузового авиаперевозчика Alatau Air Cargo, который возглавил Тимур Турлов.
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Бывший президент Air Astana Питер Фостер получил новое назначение в Казахстане. Он вошел в обновленный состав совета директоров грузовой авиакомпании Alatau Air Cargo, одним из крупнейших акционеров которой является предприниматель Тимур Турлов, передает BAQ.kz со ссылкой на Forbes.
Решение было принято акционерами перевозчика в рамках обновления руководящего состава компании. Полномочия предыдущего совета директоров, утвержденного в январе 2026 года, были прекращены досрочно.
Питер Фостер избран независимым директором компании. Новый совет директоров возглавит Тимур Турлов.
Также в состав руководящего органа вошли Ерлан Койшибаев, Сергей Швалов и Айбек Қапар. Еще одним независимым директором стал Сергей Анашкин.
Питер Фостер является одной из самых известных фигур в авиационной отрасли Казахстана. Он руководил Air Astana почти два десятилетия и покинул пост президента авиакомпании в 2024 году.
Теперь его опыт будет использован для развития грузовых авиаперевозок и реализации проектов Alatau Air Cargo.
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