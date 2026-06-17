Бывший президент Air Astana Питер Фостер получил новое назначение в Казахстане. Он вошел в обновленный состав совета директоров грузовой авиакомпании Alatau Air Cargo, одним из крупнейших акционеров которой является предприниматель Тимур Турлов, передает BAQ.kz со ссылкой на Forbes.

Решение было принято акционерами перевозчика в рамках обновления руководящего состава компании. Полномочия предыдущего совета директоров, утвержденного в январе 2026 года, были прекращены досрочно.

Питер Фостер избран независимым директором компании. Новый совет директоров возглавит Тимур Турлов.

Также в состав руководящего органа вошли Ерлан Койшибаев, Сергей Швалов и Айбек Қапар. Еще одним независимым директором стал Сергей Анашкин.

Питер Фостер является одной из самых известных фигур в авиационной отрасли Казахстана. Он руководил Air Astana почти два десятилетия и покинул пост президента авиакомпании в 2024 году.

Теперь его опыт будет использован для развития грузовых авиаперевозок и реализации проектов Alatau Air Cargo.

Напомним, в многолетний руководитель Air Astana Питер Фостер покинул пост главного исполнительного директора авиакомпании и вышел из состава совета директоров в конце марта 2026 года. После почти 20 лет работы во главе национального перевозчика он продолжит сотрудничество с авиагруппой в качестве старшего советника совета директоров. Под руководством Фостера Air Astana стала крупнейшей авиагруппой Центральной Азии и Кавказа, а также 14 раз признавалась лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax. Его преемником на посту главы компании назначен бывший финансовый директор Air Astana Ибрахим Жанлыел.

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