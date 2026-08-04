В Казахстане запустят платформу QazTrade Retail для поддержки отечественных производителей

До конца 2026 года в Казахстане планируют запустить цифровую платформу QazTrade Retail, которая напрямую свяжет отечественных производителей с торговыми сетями. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, новая платформа должна упростить доступ казахстанских компаний к торговой инфраструктуре и расширить присутствие отечественной продукции в магазинах.

«До конца года планируется запустить цифровую платформу QazTrade Retail, которая напрямую соединит отечественных производителей с торговыми сетями», – сообщил Арман Шаккалиев.

Министр также напомнил, что законодательством предусмотрено выделение не менее 50% полочного пространства для отечественных продовольственных товаров и не менее 30% – для непродовольственной продукции.

При этом подготовлены дополнительные правовые изменения, которые должны исключить формальное исполнение этих требований.

«Доля отечественной продукции будет обеспечиваться в каждой товарной категории и подкатегории. Это позволит увеличить представленность отечественной продукции в каждом товарном сегменте», – отметил министр.

Казахстанские товары также планируют размещать в наиболее востребованных зонах торговых залов и обозначать знаком «Сделано в Казахстане». Для новых производителей предусмотрены специальные полки для стартапов и «зеленые прилавки».

Аналогичные требования внедряются на отечественных электронных торговых площадках, включая Kaspi, Halyk Market, Clever и TEEZ.

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