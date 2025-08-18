В Алматы планируют внедрить платный въезд для автомобилей низких экологических классов в рамках создания экологической зоны на территории города, передает BAQ.KZ.

По информации городских властей, внедрение новых правил будет поэтапным. На первом этапе запланирован бесплатный пилотный проект с обязательной регистрацией транспортных средств и предупреждениями для водителей. После этого начнется взимание платы за въезд для автомобилей с низким экологическим классом. Все параметры, включая границы зон и тарифы, будут утверждаться маслихатом и заранее публиковаться.

Отмечается, что вся территория города будет включена в зону пониженных выбросов. В акимате подчеркнули, что деление на отдельные квадраты или районы не предполагается, так как выбросы в любом районе Алматы одинаково влияют на качество воздуха.

Для администрирования зоны будет создана цифровая платформа "Чистый город". В системе водители смогут зарегистрировать автомобиль, проверить его экологический класс, получать уведомления, оформлять абонементы и отслеживать платежи. Кроме того, на платформе будет публиковаться информация о тарифах, условиях, льготах и статистике работы экологической зоны.

Пилотный проект пока не стартовал. Более подробные данные о тарифах и доступ к системе появятся ближе к запуску. Оплата будет возможна в виде ежедневного списания, депозита с ежемесячным списанием или покупки месячного абонемента. Почасовые и поминутные ставки не предусмотрены.

Эти меры направлены на снижение уровня выбросов и улучшение экологической ситуации в Алматы, подчеркнули в акимате.

Ранее сообщалось, что в мегаполисе готовят масштабные экологические ограничения. Соответствующие предложения обсуждаются в рамках обновлённого проекта правил благоустройства города.

Обсуждать правила можно на портале открытых НПА до 20 августа.