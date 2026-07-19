По делу об убийстве Нурай Серикбай первое судебное заседание пройдет 21 июля

21 июля состоится первое судебное заседание по делу об убийстве Нурай Серикбай. Об этом сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

На предварительном слушании суд рассмотрит ключевые процессуальные вопросы. В частности, будет решено, пройдет ли процесс с участием присяжных заседателей или его рассмотрит профессиональный судья. Также определят государственного обвинителя, формат судебного разбирательства — открытый, закрытый или с возможностью онлайн-трансляции, а также назначат даты последующих заседаний.

По словам представителей семьи погибшей, дальнейший ход процесса будет зависеть от решений, принятых на первом заседании. Потерпевшая сторона рассчитывает на объективное и открытое судебное разбирательство, а в случае доказательства вины обвиняемого — на назначение максимально строгого наказания в рамках законодательства.

Напомним, 21-летняя Нурай Серикбай погибла 11 января в Шымкенте в результате нападения с ножом. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний мужчина. Расследование уголовного дела находилось на особом контроле МВД, а после трагедии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил дать правовую оценку произошедшему, после чего в руководстве департамента полиции Шымкента были приняты кадровые решения.

Напомним, потерпевшая сторона намерена ходатайствовать о проведении прямой трансляции судебного процесса.