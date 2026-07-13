Очередной важный процессуальный этап завершен по делу Нурай Серикбай — адвокат
Потерпевшая сторона намерена ходатайствовать о проведении прямой трансляции судебного процесса.
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В Шымкенте по делу о гибели Нурай Серикбай, скончавшейся от ножевого ранения на улице, состоялся очередной важный процессуальный этап. Об этом сообщил адвокат Аянхан Омаров, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Омарова, прокурор составил обвинительный акт в отношении подозреваемого и направил уголовное дело в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента.
"Таким образом, досудебное расследование завершено, и на следующем этапе дело будет рассмотрено судом по существу. В качестве представителя потерпевшей стороны мы продолжим защищать их права и законные интересы в ходе судебного процесса. Для обеспечения всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела будут приняты все предусмотренные законом меры", – заявил адвокат.
Кроме того, Аянхан Омаров сообщил, что потерпевшая сторона намерена добиваться проведения судебного процесса в прямом эфире.
Напомним, о жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, тогда полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина. Подозреваемый по делу Нурай Серикбай предстанет перед судом как вменяемый.
Брат девушки потребовал максимального наказания. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель девушки. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.
Руководство полиции Шымкента лишилось должностей. В отношении полицейских региона возбуждено уголовное дело.
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