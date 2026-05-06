  • Главная
  • Новости
  • По факту массовой драки в Алматы задержаны основные фигуранты

По факту массовой драки в Алматы задержаны основные фигуранты

Двое подростков получили смертельные ранения

Сегодня 2026, 12:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz Сегодня 2026, 12:55
Сегодня 2026, 12:55
79
Фото: Baq.kz

Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировал расследование массовой драки в Алматы, передает BAQ.KZ.

По его словам, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе по убийству и хулиганству.

"Возбуждено уголовное дело по трём статьям, в том числе по убийству и по хулиганству. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Основные фигуранты у нас взяты под стражу с санкции следственного суда. Расследование продолжается. Все доводы, которые приводятся сторонами, они будут отработаны в рамках досудебного расследования", - сказал Адилов в кулуарах Мажилиса. 

По предварительной информации, конфликт начался в компьютерном клубе и продолжился на улице, где словесная перепалка переросла в драку с участием группы молодых людей. В ходе потасовки один из участников применил нож, в результате чего двое подростков получили смертельные ранения.

 

Самое читаемое

Наверх