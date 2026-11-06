По госполитике в сфере ИИ Казахстан обошел Германию, Францию и Японию

В рейтинге готовности государств к искусственному интеллекту Казахстан по одному из ключевых показателей оказался выше Германии, Франции и Японии. Это видно из полного отчета британского аналитического центра Oxford Insights, где страны сравнивают не только по итоговому месту, но и по шести отдельным блокам.

Government AI Readiness Index 2025 оценивает, насколько государство способно использовать искусственный интеллект на благо людей. Страны сравнивают по 69 показателям в шести блоках, это потенциал госполитики, управление, ИИ-инфраструктура, внедрение в госсекторе, развитие и распространение технологий и устойчивость.

В декабре 2025 года сообщалось, что Казахстан занял 60-е место. В итоговой версии отчета, опубликованной в январе 2026 года, авторы исправили ошибки в баллах и местах, и у Казахстана 58-е место из 195 стран с результатом 56,7 балла.

Сильнее Германии и Японии

Лучше всего Казахстан выступил в блоке «Потенциал госполитики», набрав 88 баллов из 100. Этот блок показывает, может ли правительство разрабатывать и проводить внятную политику в сфере ИИ, выделять на нее ресурсы и сотрудничать с другими странами.

По этому показателю Казахстан опередил Германию (84,5 балла), Францию (77,5), Японию (70), Австрию (66) и Швейцарию (39). Столько же баллов у Норвегии, Бразилии и Таиланда. При этом Франция в общем зачете занимает второе место в мире, Германия шестое, Япония четырнадцатое.

Высокий результат у Казахстана и по внедрению ИИ в госсекторе, 73,6 балла. Авторы отчета назвали Казахстан вместе с Индией, Турцией и Узбекистаном примерами того, как правительства применяют искусственный интеллект на госслужбе.

Впереди соседей

Среди стран Центральной Азии Казахстан лидирует. Узбекистан в рейтинге на 62-м месте, Кыргызстан на 119-м, Таджикистан на 130-м, Туркменистан на 159-м.

Казахстан опережает и других партнеров по СНГ, Азербайджан (69-е место), Армению (103-е) и Беларусь (121-е). Россия по госполитике в сфере ИИ уступает Казахстану, 65,5 балла против 88.

С ближайшим соседом идет плотная борьба. По госполитике, инфраструктуре и госсектору Казахстан впереди Узбекистана, а Узбекистан сильнее в управлении, 79 баллов против 65, и в развитии ИИ-сектора, 44 против 40.

В своем регионе, куда авторы отнесли Южную и Центральную Азию, Казахстан третий после Индии и Турции. В отчете отмечается, что в июле 2025 года в стране запустили собственный суперкомпьютер, а государство поставило цель обучить навыкам работы с ИИ миллион человек.

Отдельно авторы предупреждают о разрыве внутри региона. Афганистан и Туркменистан, по их оценке, все сильнее отстают, у них нет даже формальной стратегии по искусственному интеллекту.

Куда расти дальше

Слабее всего у Казахстана блоки «Устойчивость», 37,4 балла, и «Развитие и распространение технологий», 39,9 балла. Первый показывает, насколько страна готова к социальным и экономическим переменам, которые несет ИИ, второй оценивает зрелость частного ИИ-сектора и кадры.

Авторы рейтинга считают, что следующий этап для Казахстана связан с коммерциализацией ИИ-решений, развитием частного технологического сектора и стартапов, доступом бизнеса к данным и финансированию.

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