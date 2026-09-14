По Кенкияк – Атырау прокачали более 4,3 млн тонн нефти

За восемь месяцев 2026 года по магистральному нефтепроводу Кенкияк – Атырау транспортировали 4,302 млн тонн нефти. Это на 394 тыс. тонн, или на 10%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные привело ТОО «СЗТК «МунайТас», которое совместно контролируют АО «КазТрансОйл» и CNPC Exploration and Development Company Ltd.

Основной объем пошел на казахстанские НПЗ

На внутренний рынок за январь–август было направлено 3,618 млн тонн нефти – на 8% больше, чем годом ранее.

В компании объяснили рост необходимостью обеспечить отечественные нефтеперерабатывающие заводы сырьем.

При этом еще заметнее выросли экспортные объемы. За восемь месяцев за рубеж транспортировали 685 тыс. тонн нефти, что на 133 тыс. тонн, или 24%, больше показателя за тот же период 2025 года.

Грузооборот по нефтепроводу Кенкияк – Атырау достиг 1,784 млрд тонно-километров, увеличившись на 8%.

В «МунайТас» отметили, что рост экспортных перевозок идет в соответствии с графиком Министерства энергетики.

«КазТрансОйл» возобновил поставки через Батуми

Напомним, в июле «КазТрансОйл» после двухмесячного перерыва возобновил отгрузку нефти через Батумский нефтяной терминал. За месяц там перевалили 8 194 тонны нефти.

В мае и июне отгрузок по этому маршруту не было. До перерыва через Батуми перевалили около 94 тыс. тонн в марте и 85 тыс. тонн в апреле.

Кроме нефти, в июле через Батумский терминал перевалили 18 тыс. тонн авиационного керосина для нужд Казахстана.

С июля выросли отдельные экспортные тарифы

Еще одно изменение этого года коснулось стоимости отдельных услуг «КазТрансОйла» на экспортном рынке. С 1 июля компания повысила ряд тарифов, которые, по ее данным, не пересматривались с 2023 года.

В частности, тариф на перевалку нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума с подогревом вырос до 500,10 тенге за тонну без НДС, а стоимость организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств – до 120,34 тенге за тонну без НДС.

Сам «КазТрансОйл» является национальным оператором магистральных нефтепроводов и входит в группу «КазМунайГаз». Компания эксплуатирует более 5,2 тыс. км собственных нефтепроводов, а также обслуживает свыше 5 тыс. км трубопроводов сторонних организаций.