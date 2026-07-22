Домашнее насилие остается одной из самых серьезных социальных проблем в Казахстане. За последние годы законодательство в этой сфере значительно изменилось: ответственность за побои стала уголовной, а в Уголовном кодексе появилась отдельная статья за сталкинг – навязчивое преследование человека.

О том, как сегодня применяется закон, рассказал прокурор отдела прокуратуры района Есиль города Астаны Мадиар Оразак на брифинге в Службе коммуникаций столицы, передает BAQ.KZ.

Когда семейный конфликт становится уголовным делом

По словам прокурора, бытовые конфликты нередко перерастают в преступления. Чаще всего речь идет о причинении вреда здоровью, побоях, истязаниях, преследовании, а также о случаях ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

«Одними из наиболее распространенных правонарушений в семейно-бытовой сфере являются побои», – отметил Мадиар Оразак.

Под побоями понимаются действия, которые причинили человеку физическую боль, но не повлекли легкого вреда здоровью.

За такое преступление предусмотрены штраф, исправительные работы, общественные работы либо арест.

За домашнее насилие уже выносят реальные приговоры

В прокуратуре привели пример из судебной практики.

Во время семейного конфликта, возникшего на почве ревности, житель столицы нанес супруге телесные повреждения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

«По приговору суда виновному назначено наказание в виде 40 часов общественных работ», – сообщил прокурор.

Что такое сталкинг и почему за него теперь могут судить

Одним из главных изменений последних лет стало введение уголовной ответственности за сталкинг.

С июля 2025 года в Казахстане действует статья 115-1 Уголовного кодекса.

«Под сталкингом понимается незаконное преследование человека, выражающееся в действиях по установлению контакта или выслеживанию вопреки его воле, не сопряженных с применением насилия, но повлекших существенный вред», – пояснил Мадиар Оразак.

По словам прокурора, речь идет о ситуациях, когда человека систематически преследуют, приходят к месту его работы или проживания, постоянно звонят или отправляют сообщения, несмотря на его требования прекратить такое поведение.

Новая статья уже применяется

Практика показывает, что новая норма уже используется.

После развода мужчина продолжал преследовать бывшую супругу: приходил к ее дому и месту работы, регулярно звонил и писал сообщения в WhatsApp. После обращения женщины было возбуждено уголовное дело по статье о сталкинге.

Позже материалы были направлены в суд, где дело прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Почему важно обращаться за помощью

В прокуратуре отмечают, что борьба с бытовым насилием заключается не только в наказании виновных.

«Основная цель профилактики семейно-бытовых правонарушений заключается не только в привлечении виновных к ответственности, но прежде всего в предупреждении насилия, защите жизни и здоровья граждан, обеспечении безопасности детей и укреплении института семьи», – сказал Мадиар Оразак.

По его словам, своевременное обращение в правоохранительные органы помогает предотвратить более тяжкие последствия, а принципиальная правовая оценка каждого случая позволяет снижать количество подобных преступлений.

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