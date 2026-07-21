Карагандинку осудили за нанесение побоев двум женщинам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении К., обвиняемой в нанесении побоев двум лицам.
Женщине вменяли совершение уголовного проступка по пункту 1 части 2 статьи 109-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью.
Обстоятельства дела
Суд установил, что 27 января 2026 года около 21:10 К. пришла в квартиру, чтобы выяснить обстоятельства оскорбления ее дедушки.
В ходе конфликта с потерпевшей Ж. подсудимая нанесла ей удары руками по голове и телу. Также она применила насилие в отношении потерпевшей Ш., которая пыталась вмешаться в конфликт и уладить ситуацию.
В результате одна из женщин получила ссадины лица и обеих верхних конечностей, вторая – ссадины левой кисти.
Позиция сторон
Вина подсудимой была подтверждена материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, а также показаниями потерпевших и свидетелей.
Прокурор и потерпевшие просили назначить наказание в виде штрафа.
Сторона защиты настаивала на оправдании подсудимой, заявив об отсутствии состава уголовного правонарушения.
Приговор суда
Суд признал К. виновной в совершении уголовного проступка и назначил ей штраф в размере 100 месячных расчетных показателей – 432 500 тенге.
При назначении наказания суд учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Кроме того, с осужденной взыскали компенсацию морального вреда по 500 тысяч тенге в пользу каждой потерпевшей и расходы на услуги представителя в размере 1 млн тенге.
За потерпевшими также признали право на возмещение расходов на лечение. Вопрос о размере выплат будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что алматинца ударили ножом в шею во время конфликта в заведении.
По предварительной информации, причиной происшествия стал внезапно возникший конфликт между мужчинами.
Сотрудники полиции Медеуского района оперативно задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Предполагаемое орудие преступления было изъято.
Также окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы.
Читайте также:
Самое читаемое
- Двое подростков погибли в горящем автомобиле после ДТП в Усть-Каменогорске
- Слезы Месси, поддержка Ямаля и появление Трампа: что происходило после финала ЧМ-2026
- Оправданная жительница Актобе отсудила у государства 7 млн тенге
- Вода не в радость? Жители сёл Абайской области тонут в грязи после прокладки водопроводов
- Владелец Aktogai Milk впервые прокомментировал гибель шести рабочих