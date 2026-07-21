Карагандинку осудили за нанесение побоев двум женщинам

Суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении К., обвиняемой в нанесении побоев двум лицам.

Женщине вменяли совершение уголовного проступка по пункту 1 части 2 статьи 109-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью.

Обстоятельства дела

Суд установил, что 27 января 2026 года около 21:10 К. пришла в квартиру, чтобы выяснить обстоятельства оскорбления ее дедушки.

В ходе конфликта с потерпевшей Ж. подсудимая нанесла ей удары руками по голове и телу. Также она применила насилие в отношении потерпевшей Ш., которая пыталась вмешаться в конфликт и уладить ситуацию.

В результате одна из женщин получила ссадины лица и обеих верхних конечностей, вторая – ссадины левой кисти.

Позиция сторон

Вина подсудимой была подтверждена материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, а также показаниями потерпевших и свидетелей.

Прокурор и потерпевшие просили назначить наказание в виде штрафа.

Сторона защиты настаивала на оправдании подсудимой, заявив об отсутствии состава уголовного правонарушения.

Приговор суда

Суд признал К. виновной в совершении уголовного проступка и назначил ей штраф в размере 100 месячных расчетных показателей – 432 500 тенге.

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Кроме того, с осужденной взыскали компенсацию морального вреда по 500 тысяч тенге в пользу каждой потерпевшей и расходы на услуги представителя в размере 1 млн тенге.

За потерпевшими также признали право на возмещение расходов на лечение. Вопрос о размере выплат будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что алматинца ударили ножом в шею во время конфликта в заведении.

По предварительной информации, причиной происшествия стал внезапно возникший конфликт между мужчинами.

Сотрудники полиции Медеуского района оперативно задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Предполагаемое орудие преступления было изъято.

Также окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы.

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