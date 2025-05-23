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Почем продают доллар перед выходными в Казахстане

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:12
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12
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Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 23 мая, передаёт BAQ.KZ. 

Сегодня в Алматы его продают за 511,5-514 тенге, Астане – за 511-513 тенге, Шымкенте – за 511-512 тенге.

В Аксу, Талдыкоргане, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 512 тенге, Каскелене – 511,5 тенге, Костанае – 510-513 тенге, Риддере – 510 тенге, Уральске – 514 тенге, Хоргосе – 513 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 511 до 514 тенге.

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