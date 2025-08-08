Почем продают доллар в обменниках Казахстана перед выходными
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:55
Фото: unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 8 августа, передает BAQ.KZ.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 539 до 545 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 540,4-542 тенге, Астане – за 543-544 тенге, Шымкенте – за 540-542 тенге.
В Аксу, Павлодаре и Костанае "зеленый" стоит 542 тенге, Актобе – 541 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 541,5 тенге, Семее и Уральске – 544 тенге.
