На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 8 августа, передает BAQ.KZ.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 539 до 545 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 540,4-542 тенге, Астане – за 543-544 тенге, Шымкенте – за 540-542 тенге.

В Аксу, Павлодаре и Костанае "зеленый" стоит 542 тенге, Актобе – 541 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 541,5 тенге, Семее и Уральске – 544 тенге.