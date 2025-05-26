Почем продают доллар в обменниках РК после выходных
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
73Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 26 мая, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 512-512,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-514,5 тенге.
В Аксу, Павлодаре, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене и Риддере – 512 тенге, Талдыкоргане – 512,3 тенге, Уральске – 516 тенге, Хоргосе – 512,5 тенге.
Накануне выходных цена за доллар в обменниках варьировалась от 511 до 514 тенге.