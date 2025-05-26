На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 26 мая, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 512-512,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-514,5 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене и Риддере – 512 тенге, Талдыкоргане – 512,3 тенге, Уральске – 516 тенге, Хоргосе – 512,5 тенге.

Накануне выходных цена за доллар в обменниках варьировалась от 511 до 514 тенге.