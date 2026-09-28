Казахстанку лишили первого места на Азиаде из-за обуви: НОК рассматривает апелляцию

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева первой финишировала в соревнованиях по спортивной ходьбе на Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026, однако после завершения дистанции ее результат аннулировали. Причиной стала модель обуви, в которой выступала спортсменка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

После финиша технические делегаты проверили обувь спортсменов, занявших призовые места в мужских и женских соревнованиях. Выяснилось, что модели Токсанбаевой нет в списке обуви, разрешенной World Athletics.

Организаторы направили фотографии и информацию об обуви в международную федерацию. До получения официального ответа церемонию награждения отложили.

Что ответили в World Athletics

Как сообщили в НОК Казахстана, World Athletics подтвердила, что модель, в которой выступала Токсанбаева, не допущена к официальным соревнованиям. После этого результат казахстанки аннулировали, а итоговый протокол пересмотрели.

«Согласно действующим правилам, результат спортсменки был признан недействительным, а итоговый протокол скорректирован», – сообщили в НОК.

При этом в комитете обратили внимание, что обновленные требования World Athletics к спортивной обуви начали действовать 20 апреля 2026 года.

Это уже не первый подобный случай на нынешних Азиатских играх. Ранее из-за несоответствия обуви требованиям был аннулирован результат иранской семиборки Мохитзаде. После пересмотра результатов казахстанская спортсменка Алина Чистякова поднялась с четвертого на третье место и получила бронзовую медаль.

Казахстан рассматривает возможность апелляции

Национальный олимпийский комитет сообщил, что сейчас взаимодействует с World Athletics, Азиатской легкоатлетической ассоциацией, Олимпийским советом Азии и Федерацией легкой атлетики Казахстана.

Один из рассматриваемых вариантов – подача апелляции по делу Ясмины Токсанбаевой.

Таким образом, окончательно вопрос для казахстанской стороны пока не закрыт: НОК продолжает консультации с международными спортивными организациями.

«Сегодня меня разбили на тысячу кусочков»

Сама Токсанбаева эмоционально отреагировала на решение об аннулировании результата.

«Сегодня меня разбили на тысячу кусочков», – написала спортсменка.

Несмотря на произошедшее, она заявила, что намерена продолжить борьбу. Токсанбаева также поблагодарила своего тренера, Федерацию легкой атлетики Казахстана, Министерство спорта и всех, кто поддерживал ее во время разбирательства.