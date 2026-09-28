«Сегодня меня разбили на тысячу кусочков»: казахстанку лишили золота Азиады-2026

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева отреагировала на аннулирование своего результата на Азиатских играх-2026 в Японии. Спортсменка призналась, что тяжело переживает произошедшее, но намерена продолжить борьбу, передает BAQ.KZ.

Напомним, Токсанбаева одержала победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на марафонской дистанции, финишировав с результатом 3:22:20. Однако после финиша результат казахстанки опротестовали из-за использованной ею обуви. НОК Казахстана сообщал, что проверялось соответствие модели кроссовок требованиям World Athletics.

Позже в официальном протоколе соревнований напротив фамилии Токсанбаевой появилась отметка DQ (Disqualified). Ее результат был аннулирован.

Спортсменка эмоционально отреагировала на решение.

«Результат аннулирован. Мы боролись до конца. Извините за такие мимолетные эмоции, я очень сильно хотела подарить золото», – написала Токсанбаева.

Она поблагодарила личного тренера, представителей Федерации легкой атлетики Казахстана, Министерство спорта и всех, кто поддерживал ее во время разбирательства.

«Сегодня меня разбили на тысячу кусочков», – призналась легкоатлетка.

Несмотря на произошедшее, Ясмина Токсанбаева заявила, что не намерена останавливаться.

«Сегодня мы установили новый рекорд Азии, сегодня мы переписали историю! Даже если у меня это отнимут, я вернусь и сделаю это снова!» – написала спортсменка.

Она также поблагодарила казахстанцев за поддержку, отметив, что сейчас она особенно ей необходима.

После дисквалификации Токсанбаевой первое место заняла представительница Китая Даньчжэнь Гоцзун.