Уровень безработицы в Казахстане сохранился ниже 5%

Несмотря на устойчивый рост экономики, Казахстан по–прежнему сталкивается с проблемами исполнения доходной части бюджета и недостаточной результативностью бюджетных расходов. Об этом заявил депутат Мажилиса Абиль Еркин при обсуждении отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в прошлом году впервые вклад обрабатывающей промышленности в экономику страны превысил вклад горнодобывающего сектора и составил 13% против 11,9%.

"Уровень безработицы сохранился на низком уровне – 4,6%. Вместе с тем сохраняются серьезные вызовы. Инфляция по итогам года достигла 12,3%, значительно превысив прогнозный коридор. Это привело к снижению реальных доходов населения", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что, несмотря на рост номинальных доходов, значительная часть расходов граждан по–прежнему приходится на продукты питания и обслуживание долговых обязательств.

Почему бюджет недополучает доходы

Отдельное внимание депутат уделил исполнению доходной части бюджета. По его словам, второй год подряд не удается достичь прогнозных показателей по налоговым поступлениям.

В 2025 году неисполнение по налоговым доходам составило 730 млрд тенге, а общий план по доходам бюджета оказался недовыполнен на 336 млрд тенге.

По мнению Абиля Еркин, одной из основных причин остается чрезмерно оптимистичное прогнозирование.

"Особого внимания требует разрыв между высокими темпами экономического роста и динамикой налоговых поступлений. Несмотря на рост ВВП, промышленного производства, добычи нефти и инвестиций, соответствующего расширения налогооблагаемой базы не происходит", – заявил он.

По словам депутата, значительное влияние на ситуацию оказывают многочисленные налоговые льготы, преференции и меры государственной поддержки, из–за которых существенная часть создаваемой добавленной стоимости не обеспечивает ожидаемого бюджетного эффекта.

Деньги освоены, но результаты достигнуты не полностью

Также депутат обратил внимание на исполнение расходной части бюджета. По итогам 2025 года не освоено 303 млрд тенге. Основной причиной второй год подряд остается недостаточность средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета.

При этом уровень исполнения расходов составил 98,8%.

Однако, как отметил Абиль Еркин, высокий уровень освоения средств не всегда свидетельствует о достижении поставленных целей.

По данным Высшей аудиторской палаты, администраторы бюджетных программ в среднем не достигли около 5% показателей прямых и конечных результатов. Аналогичная ситуация сложилась и в регионах, где при освоении бюджетов развития на уровне 98% удалось выполнить лишь две трети запланированных результатов и ввести в эксплуатацию 75% объектов от плана.

Кроме того, депутат напомнил, что в течение 2025 года республиканский бюджет корректировался восемь раз, что, по его мнению, свидетельствует о недостаточном качестве планирования.

При этом структура расходов остается практически неизменной и по–прежнему ориентирована на социальную поддержку населения, обслуживание государственного долга и трансферты регионам.

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