Проблема привлечения инвестиций в Казахстане лежит не только в геополитике и конкуренции — но и в нас самих. Об этом прямо заявил председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов в откровенном интервью проекту "Другими словами", передаёт BAQ.KZ.

"Когда государство где-то управляет — это самый плохой управленец и самый плохой бизнесмен. Это аксиома. Это доказано", — подчеркнул он.

По словам Оспанкулова, один из ключевых барьеров — это боязнь госслужащих брать на себя ответственность. Даже при наличии крупных проектов решения затягиваются из-за излишней осторожности чиновников и страха "сделать шаг влево".

"Госорганы боятся принимать решения в пользу инвесторов, потому что есть риск, что завтра придут правоохранительные органы. Это парализует систему. В результате инвесторы теряют время, деньги и просто уходят", — отметил он.

Новый штаб и попытка снять страх

В 2023 году по указу президента был наделён полномочиями Инвестиционный штаб. Теперь его решения обязательны для исполнения всеми государственными органами. Как пояснил Оспанкулов, это попытка переломить страх госслужащих и создать центр, который берет на себя юридическую и управленческую ответственность.

"Если госорган не может принять решение, вопрос выносится на штаб. И уже коллегиально дается поручение: “Исполнить в таком-то ключе”. Это важный механизм защиты инвесторов", — подчеркнул он.

СЭЗ как зеркало проблем

Особое внимание глава Комитета уделил теме специальных экономических зон (СЭЗ). По его словам, нынешняя модель управления этими территориями — устарела.

"Сегодня государство управляет СЭЗ. А это — плохо. Администрации не справляются. Где-то нет инфраструктуры, где-то ограничивают даже по видам продукции. Инвестор хочет зайти — а ему говорят: “Нельзя, у нас тут химическая направленность”", — рассказал Оспанкулов.

В качестве решения он предлагает кардинальную смену подхода: передать управление СЭЗ международным частным операторам с именем, как это сделала в своё время Китайская Народная Республика.

"В Китае СЭЗами управляли частные компании. Они знали, кого привлекать и как. Там появились флагманы: Huawei, Lenovo. Мы ведем переговоры с IFC при Всемирном банке, чтобы повторить эту модель", — сообщил он.

Ранее в одном из выпусков программы "Другими словами" вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков рассказал о цифровизации государственных услуг. Он пояснил, как Казахстан вошёл в Топ-10 стран с самыми продвинутыми электронными госуслугами, почему Минюст называют самым "цифровым" министерством, как за месяц удалось сэкономить 1 миллиард тенге и зачем робот заменил частных судебных исполнителей.

В другом выпуске проекта министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, как ведомство справилось с паводками весной 2024 года. Он объяснил, почему дамбы выдержали нагрузку, сколько объектов было восстановлено, зачем необходимо страхование жилья в зонах подтопления и как паводки помогли наполнить водохранилища, включая Балхаш и Каспий.