Переработка и долгосрочный сбыт: что Казахстан выигрывает от вольфрамового проекта с США

Казахстан получает от совместного вольфрамового проекта с американским инвестором не только деньги, но и переработку металла внутри страны и выход на долгосрочный рынок сбыта. Такую оценку дает автор Telegram-канала «Ресурсная линия», а интерес США к проекту, по его мнению, сохранится независимо от политических перемен в Вашингтоне.

Речь идет о месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области. Их осваивают Cove Kaz Capital Group и национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». При объявлении соглашения в ноябре 2025 года «Самрук-Қазына» сообщал о предполагаемых инвестициях примерно в 1,1 млрд долларов. Главное для страны, проект предусматривает создание мощностей по переработке вольфрама в самом Казахстане, то есть из страны будет уходить не сырье, а продукция с добавленной стоимостью.

Автор канала уверен, что Казахстан заключил выгодную сделку. По его подсчетам, американская сторона заплатила 164 млн долларов за долю в 70% и взяла на себя обязательства вложить в проект крупные инвестиции, наладить переработку и покупать продукцию на долгий срок.

Сильную позицию Казахстана автор объясняет редкостью металла. Вольфрам нужен промышленности, а большая часть мировых запасов приходится на Китай, поэтому месторождения за его пределами ценятся особенно высоко.

«Проект политический, а не экономический. Вольфрама мало, большая часть у Китая. Поэтому вне зависимости от того, кто у власти, правительство в США должно быть заинтересовано в нем», – считает автор канала.

Такой подход совпадает с курсом, который обозначил Глава государства. В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул растущую роль критически важных металлов и поставил задачу встроить Казахстан в глобальные производственные цепочки.

«Важно обеспечить через оффтейк-контракты гарантированный спрос для отечественных производителей», – отметил Глава государства.

Именно долгосрочные договоры на покупку продукции и могут стать главной опорой проекта. По мнению автора канала, при гарантированном сбыте деньги на него найдутся в любом случае.

«При такой экономике не важно, дадут ли DFC и Ex-Im Bank деньги. Не они, так другие. При такой экономике можно и на частном рынке деньги поднять», – уверен он.

В самой Cove Kaz Capital рассматривают несколько вариантов финансирования, это коммерческие займы, средства стратегических инвесторов и соглашения о будущих поставках продукции. Такие соглашения пока в проработке.

11 ноября в компании пояснили, что официальные заявки на финансирование строительства в Экспортно-импортный банк США и Международную финансовую корпорацию развития США еще не подавались. Начать этот процесс планируют после завершения технико-экономического обоснования в 2027 году. Этот документ определит производственные параметры, расходы и объем нужного капитала.

10 ноября BAQ.KZ писал о неопределенности вокруг потенциального финансирования проекта на 1,6 млрд долларов, оценки его стоимости в разных источниках расходятся. Инвестор тогда заявил, что уведомлений об отказе не получал и рассчитывает обратиться за средствами после завершения экономических расчетов.