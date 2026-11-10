Американские миллиарды для месторождений в Казахстане оказались под вопросом

Проект разработки двух крупных месторождений вольфрама в Карагандинской области, который ранее получил поддержку администрации президента США Дональда Трампа, столкнулся с неопределенностью в вопросе финансирования. Американские государственные кредиторы теперь сомневаются в перспективах сделки на 1,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Речь идет о месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайракты. Их совместной разработкой занимаются американская Cove Kaz Capital Group, получившая 70% участия в проекте, и казахстанская национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», которой принадлежат оставшиеся 30%.

В ноябре 2025 года соглашение о разработке месторождений представляли как перспективное направление сотрудничества Казахстана и США. Экспортно-импортный банк США выразил заинтересованность в финансировании на сумму до 900 млн долларов, а Международная финансовая корпорация развития США рассматривала возможность предоставления еще 700 млн долларов.

Теперь, по информации источников Bloomberg, обе организации не планируют одобрять финансирование. Кредиторов беспокоят коммерческие перспективы месторождений и геополитические риски, связанные с соседством Казахстана с Китаем и Россией.

Представитель Международной финансовой корпорации развития США подтвердил агентству, что организация сейчас не ведет активную работу по этой сделке.

При этом ранее выданные письма о заинтересованности не означали окончательного одобрения кредитов и не обязывали американские структуры предоставлять деньги.

Что говорит инвестор

В Cove Kaz Capital Group утверждают, что официальных уведомлений об отказе не получали.

«Напротив, в последние недели представители правительства США продолжают выражать полную поддержку этому проекту», - заявил исполнительный председатель компании Пини Альтхаус агентству Bloomberg.

По его словам, компания пока не нуждается в кредитах. Обратиться за финансированием она рассчитывает после завершения окончательного технико-экономического обоснования в 2027 году.

Почему за проектом следят в США

Вольфрам используется в оборонной промышленности и производстве высокотехнологичного оборудования. Американские власти заинтересованы в новых источниках его поставок, чтобы сократить зависимость от Китая.

Проект в Карагандинской области получил широкую известность и из-за связей с семьей Дональда Трампа.

Как ранее писал BAQ.KZ сыновья американского президента Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший инвестировали в структуру, связанную с разработкой казахстанских месторождений. Участие родственников американских высокопоставленных чиновников в сделке вызвало в США вопросы о возможном конфликте интересов.

Позднее Cove Kaz отказалась от планировавшегося объединения с компанией Skyline Builders и объявила о намерении самостоятельно выйти на американский фондовый рынок под названием Kaz Resources.

По оценкам самой компании, месторождения в Казахстане в перспективе могут давать до 15% мировой добычи вольфрама.

Несмотря на изменение позиции потенциальных кредиторов, официального решения о прекращении финансирования пока не объявлено.