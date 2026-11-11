Почему казахстанскому бизнесу не продают дешевую ночную электроэнергию
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Казахстанские предприятия могли бы получать электроэнергию по сниженным ночным тарифам, как это было несколько лет назад. Но сейчас такой возможности нет. Почему дешевую электроэнергию нельзя направлять отечественным производствам и сколько страна закупает у соседей, выясняли депутаты Курултая.
Депутат Бекжан Әлімқұлов напомнил, что с 2008 года в Казахстане действовали тарифы на электроэнергию, которые различались в зависимости от времени суток. Предприниматели и промышленные предприятия могли пользоваться более дешевым электричеством с 23:00 до 7:00. В 2017–2018 годах ночные тарифы отменили.
По словам депутата, сейчас избыточная электроэнергия, вырабатываемая ночью, продается соседним государствам по сравнительно низкой цене.
«Каков фактический объем избыточной электроэнергии, производимой ночью, и по какой цене она продается соседним странам? Что сегодня мешает продавать эту электроэнергию внутренним потребителям, включая горнодобывающие предприятия, по более низкой цене?» спросил Әлімқұлов.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в ответ обратил внимание на дефицит электроэнергии в стране.
По его словам, в 2025 году Казахстан произвел 123,1 млрд киловатт-часов электроэнергии, тогда как потребление составило 124,6 млрд киловатт-часов. Разница достигла 1,5 млрд киловатт-часов.
Министр сообщил, что в течение 2025 года Казахстан получал электроэнергию от соседних государств. Объем перетока менялся, составляя ориентировочно 800 мегаватт.
При этом на оптовом рынке действуют 24 почасовые цены, поскольку стоимость электроэнергии меняется в зависимости от времени суток.
Решить проблему ночных излишков электроэнергии в Министерстве энергетики рассчитывают за счет строительства систем накопления.
Такие установки смогут сохранять электричество в часы низкого потребления и возвращать его в сеть, когда нагрузка возрастает.
«Эту ночную электроэнергию мы будем накапливать здесь, в Казахстане, не отправляя ее в Россию, Кыргызстан или другие соседние страны», пояснил Аккенженов.
По мнению министра, такой подход позволит сократить потребность в импорте электроэнергии и избежать дополнительных расходов.
При этом конкретную стоимость продажи ночной электроэнергии соседним государствам и объем таких поставок министр в своем ответе не назвал. Не прозвучал и прямой ответ на вопрос о возможности возвращения сниженных ночных тарифов для казахстанских предприятий.
Напомним, 11 ноября Курултай одобрил в первом чтении законопроект о развитии альтернативных источников энергии. Документ предусматривает создание правовой основы для строительства систем накопления электроэнергии и их работы на оптовом рынке.
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