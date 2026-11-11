Почему казахстанскому бизнесу не продают дешевую ночную электроэнергию

Казахстанские предприятия могли бы получать электроэнергию по сниженным ночным тарифам, как это было несколько лет назад. Но сейчас такой возможности нет. Почему дешевую электроэнергию нельзя направлять отечественным производствам и сколько страна закупает у соседей, выясняли депутаты Курултая.

Депутат Бекжан Әлімқұлов напомнил, что с 2008 года в Казахстане действовали тарифы на электроэнергию, которые различались в зависимости от времени суток. Предприниматели и промышленные предприятия могли пользоваться более дешевым электричеством с 23:00 до 7:00. В 2017–2018 годах ночные тарифы отменили.

По словам депутата, сейчас избыточная электроэнергия, вырабатываемая ночью, продается соседним государствам по сравнительно низкой цене.

«Каков фактический объем избыточной электроэнергии, производимой ночью, и по какой цене она продается соседним странам? Что сегодня мешает продавать эту электроэнергию внутренним потребителям, включая горнодобывающие предприятия, по более низкой цене?» спросил Әлімқұлов.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в ответ обратил внимание на дефицит электроэнергии в стране.

По его словам, в 2025 году Казахстан произвел 123,1 млрд киловатт-часов электроэнергии, тогда как потребление составило 124,6 млрд киловатт-часов. Разница достигла 1,5 млрд киловатт-часов.

Министр сообщил, что в течение 2025 года Казахстан получал электроэнергию от соседних государств. Объем перетока менялся, составляя ориентировочно 800 мегаватт.

При этом на оптовом рынке действуют 24 почасовые цены, поскольку стоимость электроэнергии меняется в зависимости от времени суток.

Решить проблему ночных излишков электроэнергии в Министерстве энергетики рассчитывают за счет строительства систем накопления.

Такие установки смогут сохранять электричество в часы низкого потребления и возвращать его в сеть, когда нагрузка возрастает.

«Эту ночную электроэнергию мы будем накапливать здесь, в Казахстане, не отправляя ее в Россию, Кыргызстан или другие соседние страны», пояснил Аккенженов.

По мнению министра, такой подход позволит сократить потребность в импорте электроэнергии и избежать дополнительных расходов.

При этом конкретную стоимость продажи ночной электроэнергии соседним государствам и объем таких поставок министр в своем ответе не назвал. Не прозвучал и прямой ответ на вопрос о возможности возвращения сниженных ночных тарифов для казахстанских предприятий.

Напомним, 11 ноября Курултай одобрил в первом чтении законопроект о развитии альтернативных источников энергии. Документ предусматривает создание правовой основы для строительства систем накопления электроэнергии и их работы на оптовом рынке.