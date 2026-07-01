Почему летом на асфальте возникает иллюзия лужи: объяснение явления

Летом многие водители замечают на трассе необычное явление: дорога впереди кажется мокрой или блестящей, словно после дождя, а на горизонте появляется «лужа», которая исчезает по мере приближения.

По данным "КазАвтоЖол", это явление не связано с водой или дефектом дорожного покрытия – оно объясняется оптическим эффектом, известным как дорожный мираж или "эффект зеркала".

Почему это возникает

Причина явления – сильный нагрев дорожного покрытия. В жаркую погоду асфальт и бетон сильно раскаляются, особенно на открытых участках трассы. При этом воздух у поверхности дороги становится горячее, чем верхние слои воздуха.

Из-за разницы температур меняется плотность воздуха, и световые лучи начинают преломляться. В результате водитель видит не саму дорогу, а искажённое отражение неба и окружающих объектов. Поэтому поверхность кажется мокрой, блестящей или зеркальной.

Чем выше температура и чем длиннее ровный участок дороги, тем сильнее проявляется этот эффект.

Чем опасен мираж на дороге

Хотя на первый взгляд это обычное летнее явление, оно может быть опасным для водителей. "Зеркальный" эффект снижает точность восприятия: сложнее оценить расстояние до других автомобилей, состояние дороги, разметку и возможные препятствия.

Дополнительно в жаркую погоду усиливается усталость, снижается концентрация внимания и замедляется реакция.

Особенно внимательно нужно быть на прямых участках дорог, в степной местности, а также в часы максимального прогрева покрытия.

Рекомендации водителям в жаркую погоду

▪ Перед поездкой проверяйте техническое состояние автомобиля – шины, уровень охлаждающей жидкости, тормоза, аккумулятор и работу кондиционера.

▪ Не принимайте "зеркало" на дороге за реальную лужу и не совершайте резких манёвров.

▪ Соблюдайте безопасную дистанцию и снижайте скорость при ухудшении видимости.

▪ По возможности избегайте поездок в самые жаркие часы дня.

▪ Делайте регулярные остановки и следите за самочувствием.

▪ Имейте при себе запас воды и необходимые вещи для длительной поездки.

Главное правило летней дороги – сохранять спокойствие и повышенное внимание. "Эффект зеркала" не опасен сам по себе, но требует от водителя аккуратности и правильной оценки дорожной обстановки.

Ранее сообщалось, что подход к ремонту малозагруженных дорог упростили в Казахстане.