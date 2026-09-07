Почему люди боятся ИИ: Сэм Альтман назвал одну из причин

Глава OpenAI Сэм Альтман признал, что разработчики искусственного интеллекта недостаточно хорошо объясняют обществу, какую пользу могут принести новые технологии. Об этом он заявил в интервью Bloomberg Television.

По словам Альтмана, проблема касается и самой OpenAI.

«Я думаю, что индустрия в целом проделала ужасную работу», – заявил он.

Руководитель OpenAI отметил, что недостаток понятного диалога с обществом усиливает недоверие к ИИ. Особенно это заметно на фоне опасений из-за возможного влияния технологий на рынок труда, строительства крупных дата-центров и концентрации власти у технологических компаний.

Альтман считает, что разработчикам необходимо лучше показывать, как искусственный интеллект может расширять возможности людей. По его словам, речь идет не только о крупных научных достижениях. ИИ должен способствовать развитию творчества и предпринимательства и давать людям больше возможностей самостоятельно влиять на свою жизнь.

При этом глава OpenAI выступает как против чрезмерно пугающих прогнозов об искусственном интеллекте, так и против безусловного оптимизма. По его словам, обществу необходим реалистичный разговор о возможностях технологии и связанных с ней рисках.

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