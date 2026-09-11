Почему молодежь в Казахстане откладывает создание семьи?
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Средний возраст вступления в брак в Казахстане достиг 27,5 года. Эксперты связывают эту тенденцию с урбанизацией, переездом молодежи в города, а также более осознанным отношением к материальной и эмоциональной ответственности перед созданием семьи.
Эти данные озвучили в Астане на круглом столе «Семья на стыке эпох», который проходит в Казахстанском институте общественного развития в рамках Дня семьи, передает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе встречи директор Центра семейной и гендерной политики Казахстанского института общественного развития Эльмира Отар представила данные национального доклада «Семьи Казахстана – 2026».
«Средний возраст вступления в брак в Казахстане составляет 27,5 года. Эта тенденция напрямую связана с урбанизацией и миграцией молодежи в города, а также с тем, что молодые люди более тщательно оценивают материальную и эмоциональную ответственность перед созданием семьи», – отметила она.
Семью хотят сохранить, а разводов – сократить
Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Ляззат Сулеймен отметила, что государственная политика направлена на сохранение семьи, снижение числа разводов и укрепление национальных ценностей среди молодежи.
«Чтобы сохранить нашу идентичность как государства и нации, необходимо воспитывать молодежь на основе национальных ценностей и системно проводить политику по защите института семьи. Если раньше в обществе часто ограничивались разговорами о том, что молодежь стала другой, то теперь нужно делать акцент не на словах, а на конкретной и качественной работе», – сказала Ляззат Сулеймен.
Почему важны семейные традиции
Ассоциированный профессор кафедры социологии и антропологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Алима Бейсенова обратила внимание на роль семейных традиций в сохранении расширенной многопоколенной казахской семьи.
«Для современного общества очень важна преемственность поколений. Это значимые события, когда собирается не только одна семья, но и весь род, родственники видятся друг с другом, сохраняют связь и включают детей в эту широкую родственную сеть. Нам важно сохранять модель семьи, в которой объединяются казахские традиции», – отметила профессор.
Эксперты считают, что сегодня молодежь не отказывается от семьи как таковой, а подходит к ее созданию более осознанно, стараясь сначала получить образование, найти стабильную работу и быть готовой к семейной ответственности.
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