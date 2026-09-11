Почему казахстанским отцам не хватает времени на детей: данные исследования

Недостаточное участие отцов в воспитании детей остается одной из заметных проблем в казахстанских семьях. Об этом говорят данные Казахстанского института общественного развития, которые озвучили в рамках Недели семьи, передает BAQ.KZ.

Согласно исследованию, 52,2% женщин и 47,2% мужчин считают, что отцы недостаточно вовлечены в воспитание детей.

При этом 60,4% мужчин признались, что им не хватает времени на воспитание ребенка. Еще 54,9% считают материальное обеспечение детей более важной задачей, чем непосредственное участие в их воспитании.

Эти данные показывают, что для многих отцов роль кормильца по-прежнему остается приоритетной, а на совместное время с детьми и участие в их повседневной жизни ресурсов хватает не всегда.

Семья остается главной ценностью для молодежи

При этом отношение молодых казахстанцев к семье остается в целом традиционным. По данным исследования 2025 года, 80,1% молодых респондентов назвали семью главной жизненной ценностью.

По данным ЮНФПА, более 72% казахстанцев в возрасте от 18 до 39 лет связывают партнерские отношения именно с браком.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров отметил, что молодые люди сегодня сначала стремятся получить образование и профессионально состояться. При этом при создании семьи они все чаще делают ставку на партнерство, совместное принятие решений и равное распределение обязанностей. Он также привел данные Всемирного банка.

«В докладе Всемирного банка в 2026 году Казахстан получил 100 баллов из 100 по показателю „Брак“ и 75 баллов по показателю „Родительство“. Это характеризует правовое равенство в семейных отношениях и гарантии защиты родителей», – отметил Кайрат Камбаров.

Сколько семей в Казахстане

По официальным данным, сегодня в стране насчитывается 6,2 млн семей. В течение последних пяти лет в Казахстане ежегодно в среднем регистрировали около 126 тысяч браков.

Для поддержки семей в стране работают 160 центров, куда с начала года поступило около 60 тысяч обращений. Также для молодых пар начали проводить занятия по подготовке к браку, а через платформу Ata-ana.kz родители могут бесплатно получить консультации психологов, юристов и врачей.

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