На брифинге на площадке СЦК представители МВД рассказали, почему в Telegram и других интернет-ресурсах до сих пор открыто ищут курьеров для наркосетей, а каналы не блокируются, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыκ Альжанов пояснил, что Telegram формально относится к средствам массовой информации, а Казахстан – открытое государство, поэтому механизма для прямой блокировки у ведомства нет.

"Мы же про Telegram говорим, мы сейчас с владельцем платформы наладили контакты, у нас есть бумага подписанная. Конечно, эта работа началась, мы приступили и проводим ее ежедневно, системно, обмениваемся информацией", – отметил он.

По словам Альжанова, аналогичная ситуация ранее была с OLX, "Колёса" и "Крыша". Там также фиксировались объявления, связанные с наркобизнесом. После встреч и подписания меморандума противоправный контент был практически сведен к нулю.

"Сегодня у нас большая проблема именно по Telegram. Но с ними будем работать и добиваться того, чтобы противоправный контент был недоступен. Эту работу мы завершим", – подчеркнул зампред Комитета.

