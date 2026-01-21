Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев в кулуарах прокомментировал резонансную тему овербукинга, которая в последние недели активно обсуждается в казахстанском обществе. Поводом стала информация о возможных нарушениях в авиакомпании Air Astana, в том числе сообщения о неформальном "изъятии" билетов по личным обращениям, передает BAQ.KZ.

Как отметил глава ведомства, овербукинг как механизм не является нарушением и широко применяется в мировой авиационной практике.

"Овербукинг как инструмент используется во всём мире. Мы этот вопрос неоднократно обсуждали. Он будет применяться и дальше. Сегодня авиакомпании продают больше билетов с учётом статистики неявки пассажиров на рейс. В среднем, по международной практике, от 10 до 15 процентов пассажиров не успевают на посадку. Именно на этом и строится модель овербукинга", — заявил министр.

Также министр пояснил, что в случае, если на рейс приходят все пассажиры, авиакомпания обязана предложить компенсационные меры ө пересадку в более высокий класс, альтернативный рейс, выплаты или другие условия, предусмотренные правилами.

При этом Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что отказ от овербукинга повлечёт рост стоимости авиабилетов, поскольку финансовые потери от пустых кресел будут заложены в цену для всех пассажиров.

Ранее депутат Мурат Абенов высказался о проблемах авиаотрасли. Он заявил, что виабилеты в Казахстане дороже, чем должны быть.