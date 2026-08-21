Почему погас юг Казахстана: эксперты разобрали причины масштабного отключения света

Масштабное отключение электроэнергии, произошедшее 14 августа на юге Казахстана, стало серьезным испытанием для энергосистемы страны. Без света остались потребители в Алматы и части южных регионов. Спустя неделю эксперты объяснили, что могло привести к аварии, почему юг страны остается уязвимым и какие проекты должны повысить надежность электроснабжения, передает BAQ.KZ.

Председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов отметил, что во время таких аварий основная нагрузка ложится на диспетчеров, инженеров и аварийно-восстановительные бригады.

Несмотря на масштаб отключений, энергосистему удалось вернуть к нормальной работе достаточно быстро.

«Масштаб отключения электроэнергии в результате аварии был значительным. Самое главное – энергетикам удалось оперативно восстановить устойчивость системы и вернуть ее к нормальной работе. По данным KEGOC, в 16:12 было восстановлено электроснабжение Алматинского энергоузла, а в 16:26 южная зона Казахстана вновь начала работать параллельно с основной частью Единой электроэнергетической системы», – рассказал Темирханов.

По его словам, теперь необходимо подробно изучить причины произошедшего и определить, какие дополнительные меры позволят снизить риск подобных аварий в будущем.

Что произошло 14 августа

Автор Telegram-канала Energy Monitor, эксперт в области энергетики Нурлан Жумагулов связывает аварию с резким изменением перетоков электроэнергии со стороны энергосистем стран Центральной Азии.

После скачка сработала противоаварийная автоматика. В результате отключились три высоковольтные линии напряжением 500 кВ, связывающие северную и южную части энергосистемы Казахстана.

Чтобы понять значение этих линий, эксперт предлагает учитывать особенность энергобаланса страны. На севере Казахстана электроэнергии производится больше, тогда как южные регионы испытывают ее дефицит. Недостающие объемы передаются с севера именно по магистральным линиям.

«Линии 500 кВ, соединяющие Север и Юг, работают для покрытия этого дефицита. Сейчас нагрузка на них очень высокая. 14 августа отключились именно эти магистральные линии», – объяснил Жумагулов.

Именно поэтому проблемы на ключевых линиях способны затронуть сразу значительную часть южной энергозоны.

Как собираются усиливать энергосистему

По словам эксперта, KEGOC уже реализует несколько крупных проектов, которые должны повысить надежность передачи электроэнергии между севером и югом страны.

В частности, предусмотрено строительство новых линий 500 кВ «Шу – Жамбыл» и «Жамбыл – Шымкент» общей протяженностью 475 километров. Одновременно реализуется программа модернизации и капитального ремонта сетей напряжением 220–500 кВ на 2021–2031 годы.

Еще одно направление – проект линии постоянного тока, которая позволит передавать электроэнергию напрямую с севера на юг.

Параллельно строится линия 500 кВ «Ульке – Карабатан» протяженностью более 600 километров. После ее ввода западная энергозона должна получить полноценную связь с Единой электроэнергетической системой Казахстана.

Почему югу нужны собственные электростанции

Одних новых линий электропередачи недостаточно. По словам Жумагулова, одна из ключевых проблем заключается в нехватке собственной генерации на юге страны.

Поэтому одновременно с усилением сетей предусмотрен ввод новых энергомощностей. Среди крупных проектов – парогазовая установка на базе Алматинской ТЭЦ-2 мощностью 557 МВт, электростанция в Туркестане на 926 МВт, станция Aksa Energy Qyzylorda мощностью 240 МВт и парогазовая установка на базе Алматинской ТЭЦ-3 мощностью 544 МВт.

Эти проекты включены в план развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года.

По оценке эксперта, пока новые генерирующие мощности и линии электропередачи полностью не введены в эксплуатацию, энергосистема южных регионов продолжит работать в условиях высокой нагрузки.

Напомним, 14 августа часть Алматы и Алматинской области осталась без электричества. В Министерстве энергетики тогда сообщили, что в энергосистеме Казахстана произошло резкое колебание мощности из-за изменения перетока электроэнергии со стороны объединенной энергосистемы Центральной Азии.