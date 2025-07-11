В Министерстве туризма и спорта прокомментировали информацию, распространившуюся в СМИ и социальных сетях, о том, что двукратная серебряная призерка чемпионата мира по самбо Айсара Керимбекова метет улицы в Алматы, передает BAQ.KZ.



Пользователи в социальных сетях выразили сожаление, что титулованная спортсменка спустя годы после спортивных побед вынуждена заниматься уборкой улиц.



В ведомстве сообщили, что Айсара Керимбекова работает учителем физической культуры в одном из колледжей Алматы.



"По информации, полученной от неё лично, подработка в качестве дворника осуществляется по совместительству", - сообщили в пресс-службе Министерства.

В Федерации самбо Казахстана отметили, что Айсара Каримбекова занимает неоценимое место в истории казахского самбо.

"Она является мастером спорта СССР по самбо, призёром чемпионатов мира, Азии, чемпионом Азии. Мы со своей стороны поддерживаем и готовы принять на должность тренера по самбо в военно-спортивный колледж имени батыра Бауыржана Момышулы министерства обороны РК, который откроется в сентябре. В настоящее время работает в строительном колледже Алматы, где обучает студентов и готовит их к спортивным соревнованиям", отметил первый вице-президент Федерации самбо Казахстана, председатель Спортивного комитета Министерства обороны Арман Абеуов.

В ведомстве отметили, что Министерство туризма и спорта РК системно поддерживает ветеранов спорта, в том числе сотрудничая с РОО "Казахстанский Союз ветеранов спорта". По поручению министра Ербола Мырзабосынова формируется единый список ветеранов по регионам для выстраивания мер поддержки.



Также в министерстве подчеркнули, что при назначении руководителей управлений спорта учитывается их спортивное прошлое. Успешной практикой признано привлечение известных спортсменов к управлению федерациями - среди них Ольга Рыпакова и Дмитрий Баландин.

Ранее мы сообщали, что легенда самбо Айсара Керимбекова вынуждена работать дворником.