Почему растут коммунальные тарифы: в комитете рассказали о принципах тарифной политики

В Казахстане при формировании тарифов на коммунальные услуги учитывается не только стоимость ресурсов, но и состояние инженерной инфраструктуры, затраты на её модернизацию, а также надёжность систем. Об этом заявили в Комитете по регулированию естественных монополий.

В ведомстве пояснили, что во многих странах мира тарифная политика формируется с учётом уровня износа коммунальных сетей и необходимости их своевременного обновления.

Ведомство отметило, что международная практика показывает: длительное искусственное удержание тарифов на низком уровне может привести к старению инфраструктуры, износу инженерных сетей и увеличению числа аварий.