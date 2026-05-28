  • Почему растут коммунальные тарифы: в комитете рассказали о принципах тарифной политики

Почему растут коммунальные тарифы: в комитете рассказали о принципах тарифной политики

Сегодня 2026, 11:53
Фото: istockphoto

В Казахстане при формировании тарифов на коммунальные услуги учитывается не только стоимость ресурсов, но и состояние инженерной инфраструктуры, затраты на её модернизацию, а также надёжность систем. Об этом заявили в Комитете по регулированию естественных монополий.

В ведомстве пояснили, что во многих странах мира тарифная политика формируется с учётом уровня износа коммунальных сетей и необходимости их своевременного обновления.

Ведомство отметило, что международная практика показывает: длительное искусственное удержание тарифов на низком уровне может привести к старению инфраструктуры, износу инженерных сетей и увеличению числа аварий.

"Поэтому многие государства проводят модернизацию коммунальных систем одновременно с мерами социальной поддержки населения. Такой подход, с одной стороны, позволяет обеспечить стабильную работу инфраструктуры, а с другой – направлен на учёт социального положения граждан", – пояснили в Комитете по регулированию естественных монополий.

По данным Комитета, в стране при рассмотрении тарифных решений также особое внимание уделяется соблюдению баланса между развитием коммунальной инфраструктуры и защитой интересов потребителей.

