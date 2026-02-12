Почему счета за отопление выросли в Астане?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В "Астана-Теплотранзит" разъяснили, что размер начислений за отопление напрямую зависит от средней температуры наружного воздуха. Чем ниже температура, тем больше тепловой энергии требуется для поддержания нормативной температуры в жилых домах, что отражается в квитанциях, передает BAQ.KZ.
Для примера, среднемесячная температура в текущем отопительном сезоне составляла:
-
ноябрь 2025 года — 0,36 °C;
-
декабрь 2025 года — –8,1 °C;
-
январь 2026 года — –14,3 °C.
Таким образом, повышения тарифа на теплоснабжение не было. Рост сумм в платежках связан с объективным увеличением потребления тепла из-за похолодания.
Оплата производится за фактически потреблённый объём энергии, что предусмотрено Гражданским кодексом РК и Законом "О теплоэнергетике". На стоимость тепла влияют погодные условия, наличие и исправность прибора учёта, способ расчёта (по счётчику или расчётным методом), своевременная передача показаний, объём потребления.
Учёт тепловой энергии осуществляется двумя способами:
-
приборный — по данным общедомовых счётчиков;
-
расчётный — при отсутствии или неисправности счётчиков, согласно утверждённым нормам.
Также на потребление тепла влияют технические характеристики дома, состояние инженерных систем, наличие автоматики регулирования и количество проживающих. Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учёта — зона ответственности органов управления домом (ОСИ, КСК, ПК).
Оплату по единому платёжному документу необходимо производить до 25 числа текущего месяца. Платежи после этой даты будут учтены в следующем расчётном периоде.
Ранее Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) разъяснил, что увеличение сумм в платежках за январь 2026 года не связано с повышением тарифов, а обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии и изменением ставки НДС.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- На ярмарке в Астане наблюдается высокий спрос на мясо
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе