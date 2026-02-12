В "Астана-Теплотранзит" разъяснили, что размер начислений за отопление напрямую зависит от средней температуры наружного воздуха. Чем ниже температура, тем больше тепловой энергии требуется для поддержания нормативной температуры в жилых домах, что отражается в квитанциях, передает BAQ.KZ.

Для примера, среднемесячная температура в текущем отопительном сезоне составляла:

ноябрь 2025 года — 0,36 °C;

декабрь 2025 года — –8,1 °C;

январь 2026 года — –14,3 °C.

Таким образом, повышения тарифа на теплоснабжение не было. Рост сумм в платежках связан с объективным увеличением потребления тепла из-за похолодания.

Оплата производится за фактически потреблённый объём энергии, что предусмотрено Гражданским кодексом РК и Законом "О теплоэнергетике". На стоимость тепла влияют погодные условия, наличие и исправность прибора учёта, способ расчёта (по счётчику или расчётным методом), своевременная передача показаний, объём потребления.

Учёт тепловой энергии осуществляется двумя способами:

приборный — по данным общедомовых счётчиков;

расчётный — при отсутствии или неисправности счётчиков, согласно утверждённым нормам.

Также на потребление тепла влияют технические характеристики дома, состояние инженерных систем, наличие автоматики регулирования и количество проживающих. Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учёта — зона ответственности органов управления домом (ОСИ, КСК, ПК).

Оплату по единому платёжному документу необходимо производить до 25 числа текущего месяца. Платежи после этой даты будут учтены в следующем расчётном периоде.

Ранее Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) разъяснил, что увеличение сумм в платежках за январь 2026 года не связано с повышением тарифов, а обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии и изменением ставки НДС.